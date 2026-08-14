Confirmaron liberación de presos políticos este 14Ago, dos días después de la primera fase del diálogo

La ONG Realidad Helicoide anunció la tarde de este viernes la liberación de presos políticos en el país.

En ese sentido, indicó que salieron de los centros de reclusión Yolimar Alemán y Daniel Zambrano Arias. Sin embargo, no ofrecieron detalles sobre si es libertad plena o si fue bajo alguna medida cautelar.

Alemán fue arrestada el 21 de abril de 2020 por funcionarios de seguridad del Estado y estaba siendo vinculada a la Operación Gedeón.

La detuvieron junto a su hermana por ser familiar del teniente de la Guardia Nacional Richard Alemán Castellano. Además, Yolimar es esposa del capitán Erickson Alexander Chaya Barroeta, quien también fue condenado a 21 años de cárcel.

#URGENTE | Hasta el momento podemos confirmar la excarcelación de: Yolimar Alemán. Sin embargo, la cifra de presos políticos asciende a las 400 personas. Nuestra exigencia de libertad no cesará hasta que todos sean libres.#LibertadParaTodos#QueSeanTodos pic.twitter.com/zbvhwFoYDE — Realidad Helicoide (@RHelicoide) August 14, 2026

Por su parte, Daniel Zambrano Arias es el hermano de Juan Nahir Zambrano, el joven de 25 años de edad, que presenta una condición dentro del espectro autista y que obtuvo su libertad bajo medidas cautelares tras permanecer recluido en el Internado Judicial Yare II desde 2022, luego de cuatro años.

Su madre Luz Marina Arias había denunciado en múltiples ocasiones que ambos jóvenes fueron víctimas de tratos crueles y torturas durante su encarcelamiento.

La detención de ambos hermanos obedeció a una supuesta conspiración orquestada por altos mandos militares en 2022.

#URGENTE | Hasta el momento podemos confirmar la excarcelación de: Daniel Zambrano Arias. Sin embargo, la cifra de presos políticos asciende a las 400 personas. Nuestra exigencia de libertad no cesará hasta que todos sean libres.#LibertadParaTodos#QueSeanTodos pic.twitter.com/e3TNVQU6Uf — Realidad Helicoide (@RHelicoide) August 14, 2026

LA LIBERACIÓN DE PRESOS POLÍTICOS

Las liberaciones ocurren tras dos días de haber culminado la primera fase del diálogo entre representantes del Gobierno de Delcy Rodríguez y miembros de la Asamblea Nacional 2015.

Incluso este jueves la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, había asegurado que los integrantes de la mesa de diálogo asumieron el compromiso de trabajar por el tema de los presos políticos.

«En reunión sostenida con familiares de presos y perseguidos políticos asumimos el compromiso. Y es nuestro propósito trabajar para que en los próximos días se vayan dando las liberaciones», indicó.