Trump canceló «segunda ola de ataques» en Venezuela, esto dijo de las liberaciones de los presos políticos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que canceló la «segunda ola de ataques en contra de Venezuela» debido a la colaboración por parte del gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

«Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su ‘búsqueda de la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente», dijo Trump en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

En esta línea, destacó la colaboración que está recibiendo por parte de las autoridades venezolanas. «Estados Unidos y Venezuela están trabajando conjuntamente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas».

«Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria», indicó.

No obstante, aclaró que de momento el ejército de los Estados Unidos seguirá desplegado en el Caribe. «Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad», comentó.

Más allá de eso, destacó los planes de comercio que tiene con el país. «Las grandes petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares, con quienes me reuniré hoy en la Casa Blanca».