Gobernador de Zulia anunció la compra de maquinaria para estabilizar la crisis eléctrica en la región

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, anunció la compra de maquinaria de generación termoeléctrica para estabilizar el servicio en la región occidental, una de las más afectadas por la crisis eléctrica que azota gran parte del país.

Caldera habló en la tarde del lunes desde las instalaciones de Termozulia, un complejo de generación ubicado en municipio La Cañada de Urdaneta. La inversión contempla la incorporación de 520 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

«En este caso particular la TZ07, que permitirá incorporar 150 megavatios; nuestra máquina TZ02 unos 130 megavatios, y la TZ05 unos 150 megavatios. Y adicionalmente, las cuatro máquinas de Rafael Urdaneta permitirían incorporar 90 megavatios», expuso Caldera.

El gobernador precisó que los recursos fueron entregados por el gobierno nacional. «El plan lo anunció la presidenta (encargada) Delcy Rodríguez en su visita el pasado 19 de abril en la Peregrinación Nacional», acotó.

El equipo TZ01 ya fue incorporado al Termozulia, según Caldera, y está generando 130 megavatios. Se desconoce cuánto tiempo tomará la instalación de las nuevas maquinarias.

MAQUINARIA IMPORTADA

Las autoridades adquirieron los equipos en Estados Unidos y luego los trasladaron al territorio venezolano. «Mostrarles que se cumplieron todos los protocolos logísticos de importación de los repuestos», indicó.

Caldera también celebró que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ha levantado «algunas restricciones a los procesos de energía y de petróleo en Venezuela».

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>>>>>>>>>>>>>>>>>«Sobre todo en materia del SEN, porque esto permite mayor fluidez en el intercambio de repuestos, en el intercambio de tecnología y en la ejecución de los recursos», agregó.

La maquinaria llegó al país en medio de la severa crisis eléctrica que azota la mayor parte de las regiones, en donde los cortes de servicio y las fluctuaciones afectan diariamente a millones de venezolanos.