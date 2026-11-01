Gobernación de La Guaira desató polémica al anunciar el «encendido de la Navidad» para este 1-Nov

La gobernación de La Guaira anunció este domingo 1 de noviembre ​la celebración de la tradicional misa de aguinaldo y el encendido de la Navidad en la entidad litoralense.

«​En medio de la adversidad y con el respeto absoluto hacia cada familia que hoy transita por el dolor tras el doblete sísmico nos unimos en oración a través de la tradicional misa de aguinaldo y el encendido de la Navidad: “El Renacimiento del Niño Dios”, un espacio concebido desde la esperanza, el consuelo y el abrazo solidario que tanto necesitamos como una sola familia», señaló el Ejecutivo regional en un mensaje divulgado en sus redes sociales

«Los esperamos este domingo 1 de noviembre a las 6:00 pm en la Casa Guipuzcoana», añadió la publicación.

Tras la publicación de este post, varios usuarios comentarios indignados en contra de la celebración de esta actividad. «Dios mío no hay nada que celebrar en Vargas», dijo uno, mientras que otro añadió: «El negocio de Terán. Pan y circo. Este gobernador no está en sintonía con el pueblo. Lamentablemente los gobernadores nacidos en la Guaira, no dan la talla. Hay que traer uno de afuera».

«Porque mejor no dicen vamos ayudar a nuestros hermanos a sacar a sus familiares, que burla», agregó otra usuaria.

En esta línea otro hombre comentó: «Que no, van a seguir, que no estamos para fiestas, mi prima y su esposo siguen desaparecidos en Residencias Caribe. Todavía hay cuerpos por recuperar, Belo horizonte también, no sean cínicos por Dios respeten el dolor ajeno».

Este encendido responde a la orden de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien anunció que en Venezuela la Navidad comenzaría este 1 de noviembre.