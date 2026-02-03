Globos, pancartas y banderas: Así recibieron al coordinador de Vente en las calles de Trujillo tras dos años detenido

El expreso político, Guillermo López, coordinador estadal de Vente Venezuela y jefe de campaña de María Corina Machado en Trujillo, asistió este lunes a la procesión por el día de la Virgen de La Candelaria, poco después de su liberación.

«Así recibe Escuque, estado Trujillo, a Guillermo López quien estuvo injustamente secuestrado por el régimen de Maduro durante 2 años», escribió la cuenta de Instagram de Mundo con Venezuela.

En el clip se puede ver como López llegó a las afueras de la iglesia en una caravana de motorizados. En el lugar lo recibieron varias personas con gritos, aplausos, ovaciones, globos blancos, banderas de Venezuela y pancartas.

«El estado Trujillo se llena de alegría, pero aún nos faltan muchos. Que sean todos», añadió.

A López lo detuvieron «cuerpos represores» a través del Plan Furia Bolivariana el 23 de enero de 2024. Desde entonces, como se había hecho costumbre, los familiares no recibieron ninguna información y tuvieron que recorrer varios centros de reclusión donde no les daban respuestas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mundo ConVzla (@mundoconvzla)

Mientras tanto, el fiscal general Tarek William Saab incluyó su nombre en una lista de «cómplices» de un “grupo terrorista” que planeaba atacar varios cuarteles militares.

Según documentó Vente, el proceso siguió negándole el derecho a la defensa privada y las audiencias se realizaron con “defensores públicos impuestos y sin el consentimiento” de los detenidos.

Su reciente excarcelación ocurrió en el marco de las liberaciones anunciadas por Delcy Rodríguez que, incluso, anunció una Ley de Amnistía General para liberar a todos los presos por razones políticas durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.