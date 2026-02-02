Venezuela

Delcy Rodríguez se reunió en Miraflores con Laura Dogu, encargada de negocios de EEUU

Lohena Reveron
Lohena Reveron
2 Min de Lectura
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este lunes 2 de febrero con Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas.

La información fue dada a conocer por el ministro de Comunicación e Información, Miguel Pérez Pirela, a través de sus redes sociales.

Teleférico
EN FOTOS | Anuncian nueva experiencia en el teleférico Warairarepano: Así es la «cabina extrema»
Abogado Eduardo Torres estaría detenido en El Helicoide, según informaron «extraoficialmente» a sus familiares
Dólar paralelo pasó la barrera de los Bs. 41 este 29May: Así se cotizó

«Este lunes 2 de febrero en horas de la tarde la presidenta (E) de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha reunido con la Encargada de Negocios de los Estados Unidos de América de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu», indicó.

Además agregó que «este encuentro en el Palacio de Miraflores, se ha realizado en el marco de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica».

Dogu aterrizó en suelo venezolano junto a su equipo de trabajo el pasado sábado 31 de enero, para reabrir la misión diplomática, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones entre Venezuela y Estados Unidos.

