Gendarme argentino Nahuel Gallo sigue en huelga de hambre, así gritaron los familiares desde las afueras del Rodeo

Familiares de presos políticos se lograron comunicar nuevamente la madrugada de este miércoles con los detenidos en la cárcel del Rodeo I, donde confirmaron que el gendarme argentino Nahuel Gallo sigue en huelga de hambre para exigir su libertad.

Como lo han venido haciendo en las últimas noches, los familiares de los presos se ubicaron en un lugar cerca del penal y empezaron a gritarle a los privados de libertad.

Los presos informaron que Nahuel Gallo se mantiene en huelga de hambre. «¿Cómo está el argentino?», preguntó una de las familiares de los presos políticos, a lo que los detenidos le gritaron: «No ha comido, el argentino sigue en huelga»

En el video aparece entre los familiares a la propia suegra del gendarme argentino Yalitza García, gritando.

Aunque no pudieron confirmarlo, aparentemente solo los presos políticos extranjeros siguen en huelga de hambre.

El gendarme argentino Nahuel Gallo permanece detenido desde el 8 de diciembre de 2024.

María Alexandra Gómez, esposa de Gallo, confirmó que el pasado 20 de marzo que el argentino inició una huelga de hambre. En esta línea, responsabilizó «a Martínez Rangel, quien es el director del recinto, de lo que le pase a Nahuel, a los extranjeros y demás inocentes. Solo es responsabilidad de usted y sus custodios».

«A la presidenta Delcy Rodríguez, al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez: dejen de jugar con la ilusión y expectativa nuestra y de Nahuel. Nahuel es inocente y tiene que ser liberado ya», añadió.