EN VIDEO: Excarcelaron a la periodista Marifel Guzmán, había sido condenada a 10 años de cárcel por «incitación al odio»

La periodista Marifel Guzmán, que fue condenada a pasar más de 10 años en prisión por incitación al odio, fue excarcelada en la tarde de este martes en el estado Anzoátegui, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP).

El Sindicato informó cerca de las 6 de la tarde sobre la excarcelación de Guzmán. Aunque salió de los calabozos tras la aprobación de la Ley de Amnistía, se desconoce si obtuvo la libertad plena o alguna medida cautelar.

«Hace minutos fue liberada la periodista Marifel Guzmán, privada de libertad desde el 7 de febrero de 2025 en los calabozos de la PNB (Policía Nacional Bolivariana) en Anzoátegui», detalló el SNTP, que publicó un video del reencuentro de la mujer con su madre.

La periodista pasó un año y 17 días privada de libertad. «Fue condenada a 10 años de prisión por denunciar en sus redes sociales un despido injustificado del que fue víctima como trabajadora de la gobernación (de Anzoátegui)», acotó.

EL CASO DE GUZMÁN

A pesar de que Guzmán fue detenida en febrero de 2025, su caso pasó por debajo del ojo público por casi un año. No fue hasta enero de este año que su historia salió a la luz, en el marco de las excarcelaciones de presos políticos.

De acuerdo al SNTP, Guzmán fue detenida en su propia vivienda en el sector Boyacá II de la ciudad de Barcelona. Su familia afirmó que fue imputada por incitación al odio, al igual que otros presos políticos.

Evelyn Chacín, madre de Guzmán, alertó que su hija presentó un cuadro de depresión aguda en los calabozos. «Mi hija me escribió que ya no quería vivir más. Desde entonces, no he podido dormir bien», dijo al SNTP.

Guzmán se sumó a la serie de periodistas y reporteros que han sido excarcelados en las últimas semanas. Sin embargo, todavía se mantienen privados de libertad el estudiante de Comunicación Social Jonathan Carrillo y el periodista Pedro Urribarri.