Ganaderos en el Táchira le hicieron frente a la crisis eléctrica: Tomaron medidas y realizarán grandes pedidos

El estado Táchira ha sido una de las zonas más afectadas por la crisis eléctrica que atraviesa el país. Los ganaderos de la entidad no están exentos a esta situación y han tenido que ingeniárselas para hacer frente a las fallas en el servicio.

El presidente de Asociación de Ganaderos del Estado Táchira (Asogata), Édgar Medina, afirmó que el sector se ha visto afectado por los cortes eléctricos. Por tanto, buscaron alianzas con el sector privado de la entidad.

«Realizamos los convenios para traer de China las plantas eléctricas para palear el tema de la luz. Vamos a traer las bombas sumergibles, paneles solares, insumos agrícolas, plantas de gasoil, moto bombas», expuso Medina, según Unión Radio.

El gremialista precisó que se alcanzó el convenio «con una empresa china que trae carros» al país. En tal sentido, los ganaderos pondrán tener acceso a estas herramientas «a mucho mejor precio».

FINANCIAMIENTO A GANADEROS

El acuerdo incluye opciones de financiamiento para adquirir estos equipos de generación eléctrica. Sin embargo, solamente aquellos ganaderos que estén afiliados a Asogata podrán acceder a estos créditos.

«Se va a traer al productor la capacidad de adquirir aquí por Asogata. Pronto también vamos a traer los tractores de Brasil y de China para que los productores los puedan adquirir», reveló Medina.

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Este fin de semana, Medina también alertó que los ganaderos están en alerta máxima por la distorsión económica causada por el peso colombiano en Táchira. Por tanto, pidió a las autoridades nacionales y regionales prohibir el uso de esta moneda en los estados fronterizos.