Venezuela

Funvisis reportó un sismo de magnitud 3,0 este 30 Ago, se sintió en Caracas y La Guaira

Zoila Maguiña Sanz
Zoila Maguiña Sanz
2 Min de Lectura
Funvisis informó que el sismo tuvo lugar a 12 Km de profundidad. Fotos archivo y RRSS
Funvisis informó que el sismo tuvo lugar a 12 Km de profundidad. Fotos archivo y RRSS

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó la tarde de este domingo 30 de agosto, un sismo de magnitud 3,0, con una profundidad de 12,3 km y con su epicentro ubicado 4 km al oeste del estado La Guaira.

El movimiento ocurrió a las 3:44 de la tarde y no se informó acerca de afectaciones, a pesar de que ocurrió a poca profundidad.

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A través de las redes sociales de Funvisis, los usuarios comentaron que el sismo se sintió de manera leve, en Los Magallanes de Catia, Isaías Medina Angarita y también en Gato Negro.

Otro internauta publicó que también “se escuchó sonido en Bella Vista, parroquia Paraíso”. Asimismo indicaron, quienes lo sintieron, que duró solo unos segundos y que fue “como una onda”.

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Este sismo se da un contexto de múltiples réplicas atribuidas al doblete sísmico del pasado 24 de junio, luego de que especialistas advirtieran que estos movimientos telúricos se podían extender por varios meses, en los que se prevé que las placas tectónicas continúen sus ajustes.

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