Funvisis reportó dos nuevos sismos la tarde de este 11Jul con epicentros cercanos a La Guaira

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró, durante la tarde de este sábado, dos nuevos temblores en el país, el mayor de ellos de 3,1 de magnitud.

Los eventos ocurrieron con pocas horas de diferencia y afectaron a distintas regiones del país, encendiendo las alertas de las autoridades y la ciudadanía, que ha estado en vilo debido a las más de mil réplicas registradas desde el doble terremoto del pasado 24 de junio.

El primer movimiento telúrico, que fue el de 3,1, ocurrió a las 3:23 pm. Su epicentro se ubicó 11 kilómetros al sureste de La Guaira y 12 kilómetros al suroeste de Naiguatá.

FUNVISIS

Sismo

11/07/2026 15:23

Mag (Mw): 3.1

Prof: 8.9 km

Epicentro: 10.575 N -66.840 O

11 km al sureste de La Guaira pic.twitter.com/pVVNJHLscF — Funvisis (@SomosFunvisis) July 11, 2026

Posteriormente, a las 6:48 pm, el organismo registró otro evento, esta vez 2,5 de magnitud, con una profundidad de 4,9 kilómetros y su epicentro se localizó 19 kilómetros al oeste de La Guaira.

FUNVISIS

Sismo

11/07/2026 15:23

Mag (Mw): 3.1

Prof: 8.9 km

Epicentro: 10.575 N -66.840 O

11 km al sureste de La Guaira pic.twitter.com/pVVNJHLscF — Funvisis (@SomosFunvisis) July 11, 2026

YA VAN MÁS DE 4.300 VÍCTIMAS MORTALES

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, ofreció este sábado un nuevo balance del número de fallecidos por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio, el cual ha dejado hasta ahora un total de 4.333 víctimas mortales.

Durante una transmisión de VTV, el jefe parlamentario precisó que el número de heridos se mantiene en 16.740. Al igual que ese dato, el total de rescatados se mantuvo estático con 6.462.

Además, Rodríguez no reportó variaciones en el número de familias atendidas, que sigue siendo de 86.794. Por otro lado, sí destacó un aumento en el número de campamentos transitorios por el doble terremoto con 94, cinco más que el balance del viernes.

Hasta la fecha, según Rodríguez, han distribuido 9.766 de alimentos, atendido a 31.193 pacientes, se cuenta con 2.422 rescatistas internacionales y 31.837 efectivos desplegados.

A la contingencia se han sumado 30.197 voluntarios, se han distribuido 16.617.508 litros de agua y se han registrado 1.202 réplicas.