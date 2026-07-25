Funvisis registró nuevo sismo la mañana de este 25Jul con epicentro a 2 kilómetros de Naiguatá

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que la mañana de este sábado registró un nuevo sismo de magnitud 3,1 cuyo epicentro tuvo lugar a solo dos kilómetros de la parroquia Naiguatá, en el estado La Guaira.

En una publicación hecha en su cuenta de X (Twitter), el organismo sísmico indicó que el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 9:47 a. m. De igual forma, el sismo tuvo una profundidad de 6,8 kilómetros.

De acuerdo con el más reciente balance gubernamental, hasta este viernes 24 de julio se han contabilizado más de 1.500 réplicas desde el demoledor incidente.

Según ese reporte, hasta ahora se han contabilizado más de 5.500 muertos, 16.000 heridos y 20.000 damnificados por el doble terremoto.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, difundió en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 24 de julio. Cuando se cumplió un mes desde la tragedia, se reportaron 5.546 fallecidos, 148 más que el reporte del miércoles, el último publicado.

La cifra de personas rescatadas se mantuvo en 6.462 personas, al igual que la cantidad de heridos, que continúa en 16.740. Por su parte, la cantidad de pacientes atendidos aumentó hasta 47.942.

FUNVISIS

Sismo sentido

25/07/2026 09:47

Mag (Mw): 3.1

Prof: 6.8 km

Epicentro: 10.634 N -66.741 O

2 km al norte de Naiguata pic.twitter.com/Tr6qUeLchx — Funvisis (@SomosFunvisis) July 25, 2026

Según Rodríguez, han sido atendidas 128.324 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que la cantidad de personas sin vivienda se mantuvo en 17.907, mientras que 23.811 personas permanecen en los 107 campamentos transitorios habilitados.

SIN CIFRA DE DESAPARECIDOS

A un mes del doble terremoto, las autoridades no han publicado una cifra oficial de desaparecidos. El último reporte al respecto se remonta hasta el 25 de junio, el día después de la tragedia, cuando Rodríguez informó de 157 personas desaparecidas.

Familiares de víctimas aseguran que aún hay cuerpos bajo los escombros de los edificios colapsados en La Guaira. Todavía no hay una estimación oficial sobre la cantidad de fallecidos que dejó el doble terremoto.