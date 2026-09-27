Funvisis registró más de 2.000 eventos sísmicos al cumplirse los primeros tres meses del doble terremoto del 24Jun

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó que han registrado un total de 2.099 eventos sísmicos tras cumplirse los primeros tres meses del trágico doble terremoto del pasado 24 de junio.

Según el mapa temático de actividad sísmica divulgado por el organismo, las mediciones abarcan el intervalo comprendido desde las 6:00 p. m. del 24 de junio hasta las 6:00 p. m. del 24 de septiembre de 2026.

La institución precisó que los eventos sísmicos de mayor potencia sucedieron la tarde del 24 de junio. El primer movimiento ocurrió a las 6:04 p. m. con una magnitud de 7,2 Mw, origen a 21,9 kilómetros de profundidad y epicentro ubicado a 25 kilómetros al este de San Felipe.

Un minuto más tarde, a las 6:05 p. m., se desató el segundo sismo de 7,5 Mw, localizado a una profundidad de 10 kilómetros y con un epicentro fijado a 29 kilómetros al oeste de La Guaira.

Mapa de la actividad sísmica iniciada el 24 de junio de 2026. 📍Total de sismos en las primeras 2.208 horas: 2.099 eventos. pic.twitter.com/v1g5fAiA7L — Funvisis (@SomosFunvisis) September 27, 2026

El gráfico presentado por Funvisis ilustró la dispersión geográfica de los sismos captados durante las primeras 2.208 horas de monitoreo continuo, además de trazar las líneas tectónicas activas presentes en la geografía nacional.

Igualmente, el ente computó un total de 136 sismos durante la semana comprendida del 18 al 24 de septiembre. Este registro presentó un rango de magnitudes (Mw) de entre 1,3 y 4,0.

Compartimos el informe semanal de sismicidad, correspondiente del 18 al 24 de septiembre de 2026. El Servicio Sismológico y de Alerta de Tsunami Venezolano ha registrado 136 sismos durante esta semana. Recuerda que no es posible predecir los terremotos.#Funvisis #Sismo pic.twitter.com/FiUzadbyzL — Funvisis (@SomosFunvisis) September 27, 2026

La contingencia generada por el doble terremoto ocasionó un saldo provisional de 6.509 personas fallecidas, de acuerdo con las cifras oficiales más recientes.

Por su parte, el informe de Evaluación de Necesidades Post-Desastre (PDNA) calculó en 14.831 millones de dólares el monto total de daños y afectaciones económicas en los siete estados impactados, estimando que la reconstrucción requerirá cerca de 21.000 millones de dólares.

Dicho estudio lo coordinó el Ejecutivo nacional bajo un esquema de trabajo conjunto integrado por la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial, contando con la asesoría técnica del Banco Interamericano de Desarrollo y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.