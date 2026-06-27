EN VIDEO: El impactante momento en que un joven grabó el terremoto desde una playa de La Guaira

Un joven de nombre Alfonso grabó el impactante momento en el que inició el doble terremoto en playa El Yate, ubicada en La Guaira, la zona más devastada por los movimientos telúricos.

A su cuenta de Instagram subió un metraje en el que compartía con un amigo. Ambos estaban sobre un rompeolas y grababan la calma antes de la tragedia. No obstante, todo se transformó en un caos de un momento a otro.

Tras el sacudón, enfocó hacia donde estaban los bañistas y se observó la nube de polvo producto de los derrumbes, pues los edificios que estaban justo detrás de la playa desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Asimismo, se escuchó a gente gritando asustada por lo ocurrido. «Mier…, qué loco, g…», dijo asustado Alfonso.

Además, compartió un mensaje de reflexión junto al clip, y señaló que sufrió algunos golpes durante el terremoto.

«Esta fue la peor experiencia de mi vida. Gracias a Dios estamos bien. Solamente unos cuantos golpes. Muchos no la contaron… y es terrible pensar en lo efímera que es la vida. Valoren todo lo que tienen, lo material se recupera, amen y vivan. Todo puede cambiar en segundos», sentenció.