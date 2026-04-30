Calles cerradas, tarimas del oficialismo y mucho tránsito: Caracas colapsada por marchas de este 30Abr

Este jueves la ciudad de Caracas amaneció colapsada debido a las marchas que llevarán a cabo la oposición con destino a Miraflores por mejores salarios, así como por los eventos y concentraciones que convocó el oficialismo en respuesta.

En la autopista Gran Cacique Guaicaipuro (conocida como Francisco Fajardo) a la altura del distribuidor El Pulpo, los organismos policiales restringieron en su totalidad el tránsito hasta la altura de Quinta Crespo por una tarima colocada en la autopista a la altura del Jardín Botánico, según informó el reportero Jonathan Quantip.

En este sentido, la policía trancó el tránsito en ambas direcciones. De igual forma, los conductores que transitan por la autopista Valle-Coche también están siendo desviados al este de la ciudad.

Reporta @albertoprato02 Atentos y pendientes: Autopista Francisco Fajardo, colapsa y cerrada a la altura de la entrada al paraíso vía Parque Central! 7:58a.m. #30Abril pic.twitter.com/mSzmOJwohz — Noticiero Tráfico (@traficovv) April 30, 2026

En Quinta Crespo y para ingresar a Plaza Venezuela desde Caricuao también se reporta tránsito restringido y largas colas.

#AHORA Fuerte congestión en la autopista Valle-Cohe se encuentra. Mucha afluencia vehicular. 🖊️ Reporta @nurecontreras pic.twitter.com/B8DBylioWY — Bitácora Económica Venezuela (@BitEcoVe) April 30, 2026

Como vías alternas se recomienda transitar por la avenida Boyacá (Cota Mil) para trayectos este-oeste y avenida Victoria (para movilidad local).

Además, los pasajeros deben anticiparse al retraso y salir aproximadamente una hora antes de su horario habitual.

El oficialismo convocó para este jueves a una actividad como parte del cierre de la peregrinación por la paz y el levantamiento de sanciones que se llevará a cabo en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro. El punto donde convergerán las tres caravanas encabezadas por Delcy Rodríguez; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, será a la altura del Jardín Botánico.

Por otro lado, la Coalición Sindical Nacional convocó para este jueves a las 9:00 a.m. en la Plaza Morelos, desde donde partirá una marcha hacia el Palacio de Miraflores utilizando la avenida Universidad para ello.