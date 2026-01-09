Venezuela

Funcionarios de Estados Unidos llegaron a Venezuela: Estos serían sus planes, según CNN

Como parte de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para fortalecer las relaciones diplomáticas con Caracas, un equipo de funcionarios del Departamento de Estado llegaron a Venezuela.

Esta visita ocurre poco después de que Trump diera a conocer sus intenciones de reabrir la embajada a corto plazo, según un funcionario estadounidense reportó a CNN.

Otros medios reportaron de manera extraoficial que la aeronave aterrizó en Maiquetía a las 9:30 de la mañana de este viernes. El avión habría partido desde Estados Unidos el jueves e hizo una escala en Curazao, antes de aterrizar en Venezuela.

De acuerdo con información extraoficial compartida por CNN, personal diplomático y de seguridad estadounidense de la Unidad de Asuntos de Venezuela, con sede en Colombia, y el embajador interino de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, viajaron a la capital venezolana «para realizar una evaluación inicial para una posible reanudación gradual de las operaciones» de la embajada.

Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela desde 2019. Desde entonces la Unidad de Asuntos de Venezuela ha estado operando con un equipo de diplomáticos desde la embajada en Bogotá.

