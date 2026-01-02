Mujer de OnflyFans que estuvo con más de 1.000 hombres sorprende al bautizarse: «Quería restablecer mi relación con Dios», dijo

La estrella de OnlyFans Lily Phillips, reconocida por haber tenido relaciones con más de 1.100 hombres en 12 horas, sorprendió a sus seguidores al bautizarse y hablar sobre una «reconexión» con Dios.

Phillips se bautizó el pasado 28 de diciembre, aunque apenas compartió el video en su cuenta de Instagram el 1 de enero. «Un día para recordar», escribió la actriz de contenido para adultos en el metraje.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y cuentan con más de 40.000 likes en menos de 24 horas. La sección de comentarios se llenó de mensajes de miles de internautas.

Aunque uno pocos celebraron el bautizo, la mayoría sospechó que se podría tratar de una broma o algún video irónico, puesto que a principios de 2025 la actriz afirmó, falsamente, que estaba embarazada.

ESTO DIJO PHILLIPS

Poco antes de que Phillips publicara el video en su cuenta de Instagram, sostuvo una entrevista con el programa Us Weekly. La actriz confirmó que se había bautizado y explicó sus razones.

«Creo que durante un tiempo me desvié un poco de la religión, y creo que estuve en una especie de estado de negación durante gran parte de ello», dijo Phillips, de 24 años, quien aclaró que su acercamiento a Dios fue para «buscar ayuda».

«Pasó algo muy importante, más bien en mi vida personal, donde sentí la necesidad de volver a hablar con Dios. No había practicado la fe durante un tiempo. Solo quería bautizarme de nuevo para, de alguna manera, restablecer mi relación con Dios», acotó.

Phillips subrayó que su familia «siempre ha sido religiosa» y recibieron con entusiasmo su bautizo. «Siempre estuvimos muy cerca de Dios durante nuestra infancia y cosas así. Estaban encantados», agregó.

La actriz afirmó que es religiosa, pero puede entender que las personas no crean que ella es una «buena cristiana». Aunque Phillips reconoció que no tiene «valores tradicionales», aunque espera que la comunidad cristiana «la reciba bien».

Más allá de su acercamiento al cristianismo, Phillips afirmó que en este 2026 tiene nuevos retos laborales. Más allá de producir contenido, espera poder tener su propio calendario, participar en reality shows y «diversificar mis inversiones».