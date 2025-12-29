Fuerza Armada de Venezuela destruye una aeronave oculta en zona fronteriza con Colombia

Militares de Venezuela destruyeron, durante un operativo en el estado Apure, una aeronave sin los permisos correspondientes para estar dentro del país ni plan de vuelo, informó este lunes el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

Tras una operación de vigilancia, la aeronave bimotor fue localizada en tierra, oculta y «enmascarada» junto a un terraplén utilizado como «pista clandestina improvisada», explicó en Instagram.

El avión, prosiguió, no «presentaba seriales visibles y de acuerdo al registro de control de información de la región no presentaba permiso ni plan de vuelo nacional, por lo que fue declara hostil, siendo la misma destruida in situ».

Según la FANB, ya son 31 las aeronaves inmovilizadas en lo que va de 2025, y 422 desde la promulgación de la ley de defensa del espacio aéreo, en 2012.

El pasado 5 de diciembre, la FANB interceptó e inmovilizó una aeronave en Apure declarada hostil por las autoridades, según informó Hernández Lárez.

El jefe militar explicó entonces que el avión entró al país por el este sin emitir código de identificación ni presentar plan de vuelo y con el transpondedor apagado, por lo que «se declaró su ilegalidad y se ordenó de inmediato su interdicción con tres sistemas caza F-16» de la fuerza aérea.

Estas operaciones se han llevado a cabo en momentos en el que Estados Unidos mantiene un despliegue aeronaval en el Caribe, cerca a aguas venezolanas, que, afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico en la región, pero que Caracas interpreta como «amenaza» y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Las tensiones escalaron tras el anuncio por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump, de un bloqueo de los petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en los últimos días.

AGENCIA EFE