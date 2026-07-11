Fuertes vientos en costas del país provocarían olas de hasta tres metros: emiten alerta a navegantes

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) emitió este viernes una alerta preventiva a los navegantes, producto de los fuertes vientos que se esperan en las costas del país para este fin de semana.

El organismo, presidido por Javier Quero, precisó que la alerta está destinada a los armadores, agencias navieras y navegantes. Según el comunicado, se trata de un aviso por la «seguridad de la navegación marítima».

«Debido al aumento de los vientos en el mar Caribe venezolano, se prevé un incremento del oleaje durante las próximas 72 horas, alcanzando hasta dos metros de altura en la costa central y hasta tres metros en la occidental», indicó el INEA.

Ante este escenario, las autoridades exhortaron a los «operadores portuarios, pescadores y comunidades marítimas tomar las precauciones necesarias». Cabe destacar que no se trata de una prohibición de navegación, sino una alerta por los vientos.

INAMEH SOBRE LOS VIENTOS

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) también alertó sobre la situación en las costas. Precisó que se debía al «incremento de la intensidad de los vientos alisios sobre el mar Caribe, con valores promedio entre 50 y 55 km/h».

«Se prevé un aumento significativo en la altura del oleaje, las cuales podrían alcanzar hasta los dos metros (…) y hasta los tres metros», señaló. Según el Inameh, el incremento de los vientos «estará presente durante este fin de semana».

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Se espera que el oleaje extraordinario afecte las costas de los estados Zulia, Falcón, Carabobo, Miranda, Aragua y La Guaira, estos últimos afectados por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Hasta este viernes, se han contabilizado 4.118 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 17.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.