Fuertes lluvias, descargas eléctricas y hasta granizo afectaron Caracas y otras ciudades

La Gran Caracas y entidades cercanas se vieron afectadas este lunes por intensas lluvias, acompañadas con descargas eléctricas y ráfagas de viento, generando un colapso en algunos puntos de la ciudad.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) alertó sobre lluvias «de intensidad variable» en la zona centro norte del país. Además, advirtió que habría «descargas eléctricas ocasionales».

Los estados afectados por lluvias serían Guárico, Miranda, La Guaira, Aragua y Carabobo, según el Inameh. Luego, las precipitaciones también iban a afectar Caracas y localidades cercanas a la capital.

Por otra parte, intensas lluvias también azotaron el oriente del país, especialmente los estados Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Anzoátegui. Al igual que en la Gran Caracas, hubo descargas eléctricas.

LLUVIAS EN CARACAS

Las lluvias generaron momentos de caos en la Gran Caracas. Como ha ocurrido en otros casos, la gran cantidad de agua generó lentitud en el tráfico vehicular, mientras que los peatones tuvieron que buscar refugio bajo techo.

De acuerdo al reporte Román Lobo, durante las lluvias se registró caída de granizo en la parroquia La Pastora, en el centro de Caracas. Se desconoce si este fenómeno afectó otras partes de la capital.

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#AHORA Cae granizo en Caracas, al menos en La Pastora está cayendo pic.twitter.com/zjB3dldCLo — Robert Lobo (@RobertLobo_) September 28, 2026



A pesar de la intensidad de las lluvias, hasta el momento, no hay reportes de daños en la ciudad capital o localidades cercanas. En días pasados, lluvias provocaron la caída de árboles en Caracas y vehículos resultaron afectados.

Las lluvias se desataron unas pocas horas después de que la Onda Tropical 52 abandonara el territorio nacional. El Inameh no ha identificado otros fenómenos semejantes que pongan en riesgo al país.