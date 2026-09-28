OVP: Al menos 60 presos murieron en cárceles del país desde abril

EFE.- Al menos 60 presos comunes fallecieron desde abril de este año en Venezuela, según un conteo de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que denunció una nueva muerte presuntamente por tuberculosis.

«Más de 60 personas han muerto bajo custodia desde abril y no podemos permitir que esta cifra siga creciendo», dijo el OVP en un mensaje en la red social X.

Aseguró que el caso más reciente es el de Luis Alejandro García, de 30 años, quien se encontraba detenido en el Centro de Formación Hombre Nuevo Juan López, ubicado en la localidad de Tocuyito, en el estado Carabobo (norte).

«García murió presuntamente por tuberculosis, una enfermedad infectocontagiosa cuya presencia resulta especialmente preocupante en un penal donde más de 2.200 personas permanecen recluidas en un espacio con capacidad para 1.400; es decir, con una ocupación superior al 157 %», añadió la organización, al recordar que bajo estas condiciones de hacinamiento hay un mayor riesgo de contagio de enfermedades.

Por ello, indicó que la muerte del recluso enciende las alarmas sobre las condiciones en las que se encuentran los detenidos «y obliga a preguntarnos cuántas personas pueden estar actualmente expuestas a la tuberculosis dentro del penal».

El OVP exigió, en ese sentido, «una evaluación sanitaria urgente de la población recluida, la detección y atención oportuna de posibles casos de tuberculosis y una investigación que permita esclarecer las circunstancias en las que murió García».

El pasado 14 de agosto, el OVP indicó que durante los últimos 15 años más de 8.000 personas detenidas habían fallecido en cárceles de Venezuela.

En su informe anual correspondiente a 2025, el OVP aseguró que 181 personas murieron bajo custodia del Estado ese año y mencionó entre las principales causas de muerte la falta de atención médica oportuna a afecciones cardiovasculares, cardiorrespiratorias, así como a casos de falla multiorgánica y shock hipovolémico.