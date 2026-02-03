Venezuela

Fuerte bajón eléctrico se registró este 3Feb en Caracas y otros estados del país

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Un fuerte bajón eléctrico se registró este martes en Caracas y otros estados del país generando una ola de reportes en redes sociales.

Contents

En tal sentido, algunos equipos eléctricos se apagaron por unos segundos, parpadearon las luces de los hogares o fallaron algunos semáforos.

Leer Más

Apareció Andrés Velásquez: Esto dijo sobre el país tras salir de la clandestinidad
Inauguran monumento en Caracas en honor a la victoria de los soviéticos sobre los nazis
Saab dice que están «dispuestos a reanudar el diálogo» con EEUU en medio de las tensiones en el Caribe

El mismo ocurrió a las 2:06 p.m. Según los reportes en X afectó Caracas, Miranda, Carabobo, Lara, Monagas, entre otros estados.

Hasta el momento Corpoelec no se ha pronunciado con respecto a este fuerte bajón eléctrico.

BAJÓN ELÉCTRICO EN EL PAÍS 

Los bajones no son casos aislados y son habituales en varias ciudades del país, de acuerdo a numerosas denuncias e informes especializados. A pesar de que la situación ha mejorado en el último par de años, la problemática prevalece.

Especialistas han alertado sobre el estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Aunque Corpoelec ha atribuido varias fallas a supuestos ataques, los expertos afirman que debe haber mejoras en mantenimiento e inversión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL VIGÍA QUEDÓ SIN CONEXIÓN CON TÁCHIRA: FUERTES LLUVIAS PROVOCARON COLAPSO DEL PUENTE GUARURÍES 

Los bajones ocurrieron unos días después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció una reforma legislativa para «actualizar y mejorar» el SEN, «tanto en generación, como en transmisión y distribución».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La Casa Blanca dice que "es irónico" que Bad Bunny y otros artistas critiquen al ICE
La Casa Blanca dice que «es irónico» que Bad Bunny y otros artistas critiquen al ICE
Mundo
IATA ve "delicada" la situación de cancelación de vuelos a Venezuela y promueve el diálogo
Agencias de viajes pronostican ‘caída’ en los precios de los boletos ante aumento de vuelos en los próximos meses
Venezuela
Cámara de Representantes aprobó presupuesto para poner fin al cierre del gobierno de Estados Unidos
EEUU