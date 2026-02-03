Venezuela

El Vigía quedó sin conexión con Táchira: Fuertes lluvias provocaron colapso del puente Guaruríes

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
puente

Este martes en horas de la madrugada se registró la caída del puente de guerra Guaruríes, situado en el sector Kilómetro 15 de la Troncal 001, lo que dejó a El Vigía en Mérida sin conexión con el estado Táchira.

De acuerdo con los informes preliminares, el colapso de la estructura ocurrió debido a las fuertes lluvias que han azotado a la región en los últimos días.

El incremento del caudal del río socavó las bases de la infraestructura, ocasionando así el desplome. Al lugar llegaron funcionarios de Protección Civil y organismos de infraestructura, quienes se desplegaron en la zona para evaluar los daños, así como las condiciones del terreno, entre otros factores.

LEA TAMBIÉN: EMPRESARIO JORGE ROIG PLANTEÓ MODIFICACIÓN DE LEY DEL TRABAJO Y AUMENTO DE SALARIOS

Las autoridades hicieron un llamado urgente a los conductores y transportistas a abstenerse de transitar hacia este sector, informó Frontera Digital y recomendó el uso de vías alternas mientras se establece un plan de contingencia para la rehabilitación del paso.

El gobernador y representantes municipales exhortaron a la población a mantener la calma y estar atentos a los reportes oficiales, dado que la inestabilidad climática persiste en la región.

Se espera que en las próximas horas, una vez disminuyan los niveles del agua, maquinaria pesada y equipos técnicos inicien una inspección profunda para determinar las acciones necesarias en la recuperación del puente.

