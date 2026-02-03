El Vigía quedó sin conexión con Táchira: Fuertes lluvias provocaron colapso del puente Guaruríes

Este martes en horas de la madrugada se registró la caída del puente de guerra Guaruríes, situado en el sector Kilómetro 15 de la Troncal 001, lo que dejó a El Vigía en Mérida sin conexión con el estado Táchira.

De acuerdo con los informes preliminares, el colapso de la estructura ocurrió debido a las fuertes lluvias que han azotado a la región en los últimos días.

#3Feb #Mérida

Durante la madrugada de este martes y debido a las fuertes precipitaciones la crecida del río Guaruríes colapsó el puente de guerra sobre el afluente, dejando incomunicado a El Vigía (Mérida) con el estado Táchira. – @ObservatorioMRDpic.twitter.com/qf3mEFC47O — Reporte Ya (@ReporteYa) February 3, 2026

El incremento del caudal del río socavó las bases de la infraestructura, ocasionando así el desplome. Al lugar llegaron funcionarios de Protección Civil y organismos de infraestructura, quienes se desplegaron en la zona para evaluar los daños, así como las condiciones del terreno, entre otros factores.

LEA TAMBIÉN: EMPRESARIO JORGE ROIG PLANTEÓ MODIFICACIÓN DE LEY DEL TRABAJO Y AUMENTO DE SALARIOS

Incomunicados Mérida, El Vigía, con Táchira, tras colapso del puente de guerra Guaruries la madrugada de este martes 3 de febrero, tras fuertes lluvias registradas en la zona, durante las últimas horas, provocando crecida del río y caída de la estructura. Reporte Ya. pic.twitter.com/7v9lDcdp0M — Jose Lamus (@joselamus09) February 3, 2026

Las autoridades hicieron un llamado urgente a los conductores y transportistas a abstenerse de transitar hacia este sector, informó Frontera Digital y recomendó el uso de vías alternas mientras se establece un plan de contingencia para la rehabilitación del paso.

#02Feb | #Mérida | Colapsó el puente Guaruríes en la Troncal 001 por fuertes lluvias. Interumpido el tránsito entre los estados Mérida y Táchira | Fuente: https://t.co/uOTygCUCpc pic.twitter.com/7pnM6jO7ak — Jorge Villet Salas (@jorgevillet) February 3, 2026

El gobernador y representantes municipales exhortaron a la población a mantener la calma y estar atentos a los reportes oficiales, dado que la inestabilidad climática persiste en la región.

Se espera que en las próximas horas, una vez disminuyan los niveles del agua, maquinaria pesada y equipos técnicos inicien una inspección profunda para determinar las acciones necesarias en la recuperación del puente.