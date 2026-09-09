Fuerte bajón eléctrico afectó más de la mitad del país este 8Sep

Un fuerte balón eléctrico se percibió en la noche de este martes en la Gran Caracas. La fluctuación también afectó otras ciudades y estados del país, de acuerdo a las denuncias en las redes sociales.

El bajón eléctrico ocurrió cerca de las 7:20 de la noche. Los usuarios precisaron que los percibieron en los municipios caraqueños de Sucre, Baruta, El Hatillo, Libertador y Chacao, además de las ciudades satélite.

Desde otros puntos también reportaron el bajón: Zulia, Carabobo, Barinas, Yaracuy, Sucre, Anzoátegui, Falcón, Táchira, La Guaira, Mérida, Trujillo, Aragua y Miranda. Algunas denuncias indican que los bajones afectaron gran parte del territorio nacional.

#ÚLTIMAHORA | Usuarios en redes sociales reportan fuerte bajón de luz en la ciudad de #Caracas. Indicanos si te encuentras sin servicio eléctrico en este momento en los comentarios 👇 pic.twitter.com/Nl5g8hpr1X — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 8, 2026



Reportes extraoficiales indican que el intenso bajón fue seguido por un corte abrupto del servicio eléctrico en zonas de Caracas, como en Baruta. Lo mismo ocurrió en sectores de Barinas, Táchira, Falcón, Miranda y Mérida.

UN NUEVO BAJÓN

Hasta las 8 de la noche, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no se ha pronunciado sobre el bajón. Se desconoce la razón de la falla o si se tomaron medidas para controlar la situación.

El bajón de este martes se dio unos días después de que un apagón afectara al occidente del país. Según la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se trató de un «sabotaje» de «mafias extremistas» contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

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La semana pasada, las autoridades firmaron un acuerdo con la empresa estadounidense General Electric Vernova para avanzar en proyectos destinados al «fortalecimiento del sistema eléctrico nacional venezolano».

Durante los últimos meses, han sido habituales los bajones y en algunas zonas ocurren diariamente. A esto se suma el racionamiento vigente en gran parte del país, en donde se dan cortes del servicio por varias horas.