Fuerte bajón eléctrico afectó a Caracas y otros estados este 22Feb

Un fuerte bajón eléctrico se sintió a eso de la 1:10 p. m. de este domingo 22 de febrero, el cual afectó tanto a Caracas como a otros estados del país.

Según el reporte de Alertas 24, la intensa fluctuación se percibió en zonas de Táchira, Mérida, Trujillo, Apure y Barinas, incluso quedando algunas de ellas sin servicio eléctrico.

Asimismo, usuarios de la red social X (Twitter) también manifestaron haber detectado la anomalía. «1:10 pm la hora del bajón de energía eléctrica en Venezuela», «mega bajón en Valencia», «Me informan en estos momentos, un fuerte bajón eléctrico en la isla de Margarita», son algunos de los reportes.

«Maracay 1:10 pm mega bajón de luz», «Fuerte bajón en el oeste de Caracas», señalan otras publicaciones.

Hasta el momento Corpoelec no se ha pronunciado con respecto a este fuerte bajón eléctrico.

LOS BAJONES, PROBLEMAS DE VIEJA DATA

Los bajones no son casos aislados y son habituales en varias ciudades del país, de acuerdo a numerosas denuncias e informes especializados. A pesar de que la situación ha mejorado en el último par de años, la problemática prevalece.

Históricamente, los ciudadanos padecen mayores problemas en el servicio eléctrico para los meses de entre febrero y mayo. Es en esa temporada de sequía donde las fluctuaciones y apagones arrecian, debido a las altas temperaturas, en combinación con el deteriorado Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Especialistas han alertado sobre el estado del SEN. Aunque Corpoelec ha atribuido varias fallas a supuestos ataques, los expertos afirman que debe haber mejoras en mantenimiento e inversión.

Los bajones ocurren semanas después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció una reforma legislativa para «actualizar y mejorar» el SEN, «tanto en generación, como en transmisión y distribución».