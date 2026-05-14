Fuerte accidente en la Panamericana: Camión que transportaba agua se volcó tras chocar con una camioneta de pasajeros

Este jueves en horas de la mañana se registró un fuerte accidente de tránsito en la carretera Panamericana en sentido Caracas a la altura de la Rinconada, donde colisionaron un autobús y un camión que transportaba agua potable.

La colisión ocurrió aproximadamente a las 6:20 de la mañana. En imágenes divulgadas en redes sociales se puede apreciar como el camión quedó volcado debido a la violencia del choque.

Mientras tanto, la unidad de transporte público también registró daños severos en su parte frontal.

Atentos y pendientes: 06:20am, accidente en la panamericana a la altura de La Rinconada, colisión con vehículo volcado, un autobús y camión de botellones de agua, autoridades en el lugar. pic.twitter.com/0StijmUHOM — Alberto J. Prato (@albertoprato02) May 14, 2026

Esta situación generó un fuerte retraso vehicular, donde incluso, el tránsito estuvo completamente detenido por varias horas mientras levantaban el accidente.

#Atentos Ya fue levantado el accidente dónde se involucró un camión que transportaba agua mineral y un autobús en la carretera Panamericana. 8:04a.m. #14Mayo pic.twitter.com/LthkKCPtn4 — Noticiero Tráfico (@traficovv) May 14, 2026

Hasta el momento se desconoce el número de personas involucradas en el hecho, así como el saldo de heridos. De igual forma, no ha trascendido si la camioneta iba con pasajeros.

La situación generó gran retraso hasta pasada las 8 de la mañana, cuando las autoridades lograron levantar por completo el accidente. Otro clip muestra el momento exacto en el que dos grúas se llevan la camioneta de pasajeros y el camión de agua potable.