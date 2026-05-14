Venezuela

Fuerte accidente en la Panamericana: Camión que transportaba agua se volcó tras chocar con una camioneta de pasajeros

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
camión

Este jueves en horas de la mañana se registró un fuerte accidente de tránsito en la carretera Panamericana en sentido Caracas a la altura de la Rinconada, donde colisionaron un autobús y un camión que transportaba agua potable.

La colisión ocurrió aproximadamente a las 6:20 de la mañana. En imágenes divulgadas en redes sociales se puede apreciar como el camión quedó volcado debido a la violencia del choque.

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Mientras tanto, la unidad de transporte público también registró daños severos en su parte frontal.

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Esta situación generó un fuerte retraso vehicular, donde incluso, el tránsito estuvo completamente detenido por varias horas mientras levantaban el accidente.

Hasta el momento se desconoce el número de personas involucradas en el hecho, así como el saldo de heridos. De igual forma, no ha trascendido si la camioneta iba con pasajeros.

La situación generó gran retraso hasta pasada las 8 de la mañana, cuando las autoridades lograron levantar por completo el accidente. Otro clip muestra el momento exacto en el que dos grúas se llevan la camioneta de pasajeros y el camión de agua potable.

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