EN FOTOS: Tensión en la UCV por visita de Nicolás Maduro Guerra, la actividad fue suspendida

Momentos de tensión se vivieron este lunes por una visita del diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, a la Ciudad Universitaria de Caracas. La actividad fue suspendida producto de la presión de los estudiantes.

Maduro Guerra iba a participar en una charla de la Cátedra Pío Tamayo de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Estudiantes de distintas facultades se movilizaron y organizaron una protesta contra la visita.

Durante la mañana de este 22 de junio, los estudiantes manifestaron su rechazo a la presencia de Maduro Guerra en la Ciudad Universitaria. En tal sentido, dejaron distintos mensajes en las carteleras de la UCV e hicieron una protesta frente a la Sala E.

La dirigente estudiantil Rosa Cucunuba, candidata a la Presidencia del FCU, habló con Caraota Digital y condenó la participación de Maduro Guerra en la actividad. «A nosotros nos pareció una falta de respeto», expuso.

«El día de hoy, los estudiantes de la UCV hicimos una protesta en las afueras de la Sala E para rechazar categóricamente la visita de Nicolás Maduro Guerra a nuestra Universidad Central de Venezuela, visita que pretendía honrar la memoria de Nicolás Maduro», expuso Cucunuba.

Luego de la presión de los estudiantes, la actividad que iba a encabezar Maduro Guerra fue suspendida. Cucunuba consideró que se buscaba «lavarle la cara a una persona que le hizo tanto daño a la universidad, a la academia y al país».

«Nosotros no nos vamos a prestar para ningún tipo de juego que pretenda venir a lavarle la cara a aquellas personas que le hicieron tanto daño a nuestro país. Los estudiantes siempre hemos estado presentes y seguiremos estando presentes para la universidad y para el país», agregó la dirigente estudiantil.

¡La UCV no olvida! No olvidamos los presos, la represión, los perseguidos, los exiliados, la asfixia presupuestaria, ni el hambre y la miseria al cual han sometido al país. No podemos ser tolerantes con la intolerancia.@nicmaduroguerra no confundas pluralidad con el descaro. pic.twitter.com/qcWucA1VyV — Octavio González (@UCVOctavio) June 22, 2026

PRESIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Por su parte, Octavio González, candidato a la Vicepresidencia de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, se pronunció en la manifestación y afirmó que este tema debía «unificar» a los estudiantes.

«Nosotros tenemos que darle la cara al país y decirles que en la UCV hay unos chamos aguerridos y con bol*s», añadió González. Luego el dirigente celebró la suspensión de la actividad y consideró que los estudiantes manifestaron su posición.

#AlMomento | Se conoció extraoficialmente que la actividad de la Catedral Pio Tamayo fue suspendida “En la UCV no hay espacio para quienes han destruido nuestra universidad. Que vayan a echar cuento y memoria a otro lado, acá no los queremos” expresó @UCVOctavio pic.twitter.com/K205Z4Lb1K — Viva la UCV (@VivaLaUCV) June 22, 2026



«La universidad habló claro y raspado. No los queremos pisando la UCV y no los van a recibir ni en esta ni en ninguna casa de estudios. Los ucevistas tenemos memoria, sabemos lo que pasó por 27 años y en el desgobierno de ese señor (Nicolás Maduro)», señaló González.

Los hechos se dieron unos meses después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, visitó la Ciudad Universitaria y tuvo un tenso cruce de palabras con el presidente del FCU, Miguelangel Suárez.