Venezuela

FOTOS: Jefe del Comando Sur visitó nuevamente el país durante el simulacro de EEUU en su embajada de Caracas

Jhoan Melendez
Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
Foto: Comando Sur

El jefe del Comando Sur de EEUU, el general Francis L. Donovan, visitó Caracas este sábado en una de las aeronaves militares que participaron en el simulacro que se llevó a cabo en la embajada norteamericana.

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Dicho brazo militar confirmó el arribo de Donovan en una publicación en X (Twitter), siendo esta su segunda visita oficial a Venezuela.

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LEA TAMBIÉN: VIDEOS: AERONAVES MILITARES REGRESARON A LA EMBAJADA DE EEUU EN CARACAS PARA COMPLETAR SIMULACRO

«Participó en discusiones bilaterales con líderes senior del gobierno interino, se reunió con el liderazgo y el personal de la Embajada de EEUU y observó a la fuerza conjunta realizar un ejercicio de respuesta militar», precisó el Comando Sur.

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En ese sentido, el componente confirmó que Donovan y un contingente de miembros del servicio de EEUU llegaron en las dos aeronaves militares del simulacro.

Finalmente, el Comando Sur indicó que siguen comprometidos con asegurar la implementación del plan de tres fases de Trump y «la importancia de la seguridad compartida en todo el Hemisferio Occidental».

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«Estados Unidos está comprometido con una Venezuela libre, segura y próspera para el pueblo venezolano, Estados Unidos y el Hemisferio Occidental», cerró su mensaje.

SIMULACRO EN COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y EMBAJADA

El jueves, autoridades venezolanas aseguraron que el simulacro en la embajada se llevaría a cabo con la «coordinación y participación» de la Cruz Roja. Esta se encargaría del «ejercicio de evacuación y atención de emergencias».

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«La actividad se desarrollará en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas correspondientes, responsables de autorizar y supervisar los sobrevuelos requeridos para dicho ejercicio», se apuntó en un comunicado.

Este simulacro constó de dos sobrevuelos: uno en la mañana y el segundo al mediodía. De esa forma, es de presumir que, tras llevar a Donovan a la embajada, las aeronaves militares lo llevaron de regreso a los buques militares que participaron en el operativo y posteriormente retornaron al mediodía a la sede diplomática.

La embajada reabrió sus puertas a finales de marzo, luego de que Estados Unidos y Venezuela restablecieran relaciones. En las últimas semanas, han publicado ofertas laborales en búsqueda de personal y confirmado que brindarán servicios consulares.

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