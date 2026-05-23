VIDEOS: Aeronaves militares regresaron a la embajada de EEUU en Caracas para completar simulacro

Las dos aeronaves inclinadores MV-22 Osprey de EEUU regresaron a la embajada estadounidense en Caracas cerca de las 12:43 pm de este sábado tras un segundo sobrevuelo en la capital venezolana, luego de que el primero se llevara a cabo en la mañana como parte del simulacro.

En nuevos videos difundidos en redes, se apreció el retorno de estas aeronaves a la sede diplomática, similar al de las 10:20 am. Así, los funcionarios de Washington completaron el proceso de simulacro.

12.43pm. 23Mayo. Los dos aviones militares regresan a la embajada de EEUU luego de un primer sobrevuelo a las 10:20am, aproximadamente del que bajado un grupo de personas en la sede diplomática. pic.twitter.com/oP405KT6ag — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) May 23, 2026

Más temprano, posterior al primer sobrevuelo, la embajada de EEUU informó en sus redes sociales sobre el inicio del simulacro. Además, anexó un video de los dos helicópteros aterrizando en el espacio de la sede diplomática.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve)

«En estos momentos se está llevando a cabo un ejercicio de respuesta militar estadounidense en la embajada de los Estados Unidos en Caracas. Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como en todo el mundo», informó Washington.

En ese sentido, cerraron su mensaje afirmando que seguirán avanzando en el plan de tres fases del presidente Donald Trump para Venezuela.

Las aeronaves, de un tamaño considerable, tocaron suelo sin mayor contratiempo. En su paso, sacudieron hojas y ramas de los árboles que adornan a la embajada.

Llegan las aeronaves a la embajada de estados Unidos pic.twitter.com/cfgrNCnTxb — Fernando Tineo 🇻🇪 (@fertineo) May 23, 2026

COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y EMBAJADA

El pasado jueves, las autoridades venezolanas aseguraron que el simulacro en la embajada se llevaría a cabo con la «coordinación y participación» de la Cruz Roja, que se encargaría del «ejercicio de evacuación y atención de emergencias».

«La actividad se desarrollará en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas correspondientes, responsables de autorizar y supervisar los sobrevuelos requeridos para dicho ejercicio», se apuntó en un comunicado.

La embajada reabrió sus puertas a finales de marzo, luego de que Estados Unidos y Venezuela restablecieran relaciones. En las últimas semanas, han publicado ofertas laborales en búsqueda de personal y confirmado que brindarán servicios consulares.