FOTOS: Fiscal general y HRW discutieron la situación de derechos humanos en el país y esto acordaron

La Fiscalía de Venezuela revisó con la organización Human Rights Watch (HRW) la situación de los derechos humanos en el país durante una reunión realizada este viernes, en un encuentro que se dio en el marco de la visita que los representantes hacen a Caracas tras 18 años de ausencia, según informó el Ministerio Público.

En la reunión, celebrada en la sede principal de la Fiscalía, participaron el fiscal general, Larry Devoe; el subdirector ejecutivo de HRW, Federico Borello, y la directora para las Américas de la organización, Juanita Goebertus, según indica el texto oficial.

«Ambas partes abordaron temas de interés común en materia de derechos humanos», indicó el comunicado emitido por la institución pública.

Durante el diálogo, también hablaron sobre la propuesta para cambiar el sistema de justicia presentada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como parte del nuevo «momento político» que vive el país tras la captura de Nicolás Maduro ocurrida en enero pasado.

«Finalmente, acordamos establecer y mantener un mecanismo de comunicación continuo para recibir y dar respuesta oportuna a sus planteamientos en materia de justicia y derechos humanos», expresó Devoe.

HRW terminó el viernes su primera visita oficial a Venezuela tras 18 años de ausencia y señaló que nota una «pausa» en la represión de los últimos años. Sin embargo, pidió al Gobierno de Rodríguez hacer cambios de fondo y liberar a todos los presos políticos.

Los delegados de HRW llegaron el lunes a Venezuela y durante la semana conversaron con el gobierno, la oposición, ONG y sectores de la sociedad civil sin sufrir «limitaciones» ni «presiones», según declaró Borello a la prensa.

A HRW la expulsó en 2008 el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), después de que la organización presentara un informe con críticas a su gestión. Aun así, Borello adelantó que estarán visitando «regularmente» Venezuela.