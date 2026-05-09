Encuesta Encovi reveló cuántos migrantes han regresado al país en los últimos años

La encuesta nacional de calidad de vida (Encovi), realizada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), reveló que el 7% de los venezolanos que migraron entre los 2020 y 2025 han retornado al país.

El estudio evaluó los resultados de las Encovi de 2021, 2023 y 2025 sobre los migrantes. «El retorno se estima alrededor del 7% del total de las personas emigradas reportadas por sus hogares», señaló.

«No se identifica una tendencia al retorno claramente diferencia entre hombre y mujeres», añadió la Encovi. Sin embargo, sí hay una tendencia de regresar al país entre los migrantes infantiles y adultos mayores.

De acuerdo al estudio, el 25% de los migrantes menores de 14 años han retornado, mientras que en las personas mayores a 50 la cifra baja hasta 19%. En la población entre 15 y 49 años, tan solo entre el 5% y el 6% ha regresado al país.

PAÍSES CON MÁS MIGRANTES RETORNADOS

Otro aspecto de la Encovi fue el análisis de la procedencia de los retornados. Mientras que países como Brasil y España tienen porcentajes inferiores al 1%, en los casos de Colombia y Ecuador hay una mayor tendencia a regresar a Venezuela.

Ecuador es el caso más crítico en este renglón, puesto que el 28% de los migrantes que se radicaron en ese país terminaron regresando a territorio nacional. «El retorno ha sido más intensiva, hecho que se supone asociado a la escalada de violencia».

Colombia, por su parte, tiene una tasa de regreso de migrantes del 13%. «Dado su carácter fronterizo, los movimientos de retorno pueden ser más frecuentes, incluso puede haber cierta circularidad que no estamos captando», añadió el estudio.

Durante 2025, el 74% de los migrantes manifestó que no tenía planes para regresar a Venezuela, mientras que tan solo el 10% consideraba retornar y el 8% no sabe. No hay una diferencia entre los hombres y las mujeres.