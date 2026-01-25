FOTO: Fue excarcelado este 25Ene el joven que denunció bote de aguas negras tras anularse su condena de 15 años de prisión

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que este domingo fue excarcelado Juan Francisco Alvarado, el joven al que le anularon una condena de 15 años de prisión, impuesta inicialmente por denunciar un bote de aguas negras en su comunidad.

Según un mensaje del SNTP difundido en su cuenta de X, salió de prisión la mañana de este 25 de enero. Alvarado estaba preso en el comando de la GNB del Cepella, en Guanare, estado Portuguesa.

El sindicato recordó que se había anulado su sentencia esta misma semana y se ordenó un nuevo juicio en su contra.

Fue el sábado cuando trascendió la anulación de la condena de 15 años de prisión por supuesta incitación al odio, luego de que lo detuvieron por denunciar un bote de aguas negras en su comunidad, a través de la aplicación gubernamental VenApp.

La Corte de Apelaciones del estado Cojedes, de donde es oriundo Alvarado, determinó violaciones al debido proceso, entre ellas la falta de pruebas. También la ausencia de testigos y la vulneración del derecho a la defensa, por lo que ordenó repetir el juicio en otro tribunal y con otro juez.

CONDENA A ALVARADO SIN PRESENCIA FÍSICA DEL JUEZ

De acuerdo a lo publicado por el SNTP, los abogados de Alvarado habían introducido un recurso de apelación denunciando la violación del principio de inmediación, el cual exige la presencia física y continua del juez durante las audiencias. De esta manera se garantiza una valoración justa de las pruebas y el derecho a la defensa.

Durante su comparecencia ante el tribunal, Alvarado señaló que su único objetivo era denunciar las fallas de los servicios públicos en su comunidad. Incluso él es un paciente crónico que requiere atención y cuidados permanentes.

Asimismo, los letrados aseguraron que durante el proceso no se demostró el delito imputado al joven estudiante de periodismo. «Denunciamos la condena arbitraria y logramos su anulación», señaló el gremio en una publicación previa.