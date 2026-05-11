Foro Penal reveló los motivos por los que había sido detenido Víctor Hugo Quero y pidió una investigación imparcial

Stefanía Migliori, coordinadora del equipo jurídico del Foro Penal en Caracas, pidió que se haga una investigación imparcial sobre el caso de Víctor Hugo Quero Navas, quién falleció luego de permanecer privado de libertad por alrededor de siete meses.

«Lo que queremos es que se haga justicia con esto, investigar a todos los presuntos responsables de su desaparición, desde los funcionarios que lo detuvieron hasta los funcionarios que lo llevaron hasta donde hoy en día está. Pedimos que sea una investigación imparcial y también sería bueno que se permitiera el ingreso de instituciones extranjeras para poder co-ayudar con la investigación», señaló Migliori en conversación para el programa Shirley Radio.

¿POR QUÉ LO DETUVIERON?

Migliori reveló que este es uno de los casos más insólitos del sistema judicial y penal venezolano en los últimos tiempos. «Víctor Hugo Quero Navas era un hombre de 50 años, que se dedicaba a trabajar informalmente. Un 3 de enero se encontraba en la Plaza Caracas, preparándose para ir a visitar a su madre con una caja de bombones y llegaron unos funcionarios vestidos de negro y se lo llevaron detenido porque presuntamente en esa caja tenía explosivos».

«A él se lo llevan porque era una persona alta con características extranjeras y es bueno recordar que en ese momento se estaban llevando detenidos a muchos extranjeros. De hecho, a él en El Rodeo lo llamaban ‘El Rusito’ por sus características, y estaba en la misma causa donde estaban todos los extranjeros a pesar de que solo tenía nacionalidad venezolana», detalló.

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De igual forma, destacó que Quero estuvo un tiempo viviendo fuera del país, pero decidió regresar. Trascendió que se le acusó de delitos como terrorismo, asociación para delinquir, conspiración con países extranjeros y tráfico de armas.

«Él no tenía nada que ver con ningún partido político, no era un activista. Él era un simple ciudadano, trabajador informal en La Hoyada, eso era lo que él hacía», aclaró.

Para finalizar, destacó todas las irregularidades que rodearon este caso. «Desde el primer momento que estuvo detenido le violaron todos sus derechos. No le permitieron ni la llamada para avisarle a sus familiares o incluso a un abogado de confianza», concluyó.