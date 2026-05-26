Foro Penal confirmó las excarcelaciones de 39 presos políticos en el país

El director del Foro Penal, Alfredo Romero, informó que 39 presos políticos han sido excarcelados en las últimas horas en el país.

«Hasta hoy, a esta hora, solo hemos verificado excarcelación de 39 presos políticos desde 18 de mayo, cuando se anunció la supuesta excarcelación de 300 y luego de 500 personas», señaló la mañana de este martes en sus redes.

Además, apuntó que al menos en lo que respecta a presos por razones políticas, eso no ha ocurrido.

#25Mayo 10:30 pm (Ccs)

Hasta hoy, a esta hora, solo hemos verificado excarcelación de 39 presos políticos desde 18 de mayo, cuando se anunció la supuesta excarcelación de 300 y luego de 500 personas.

Al menos en lo que respecta a presos políticos, eso no ha ocurrido.@ForoPenal — Alfredo Romero (@alfredoromero) May 26, 2026

SE ESPERAN MÁS EXCARCELACIONES

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, adelantó que se iban a liberar 300 presos políticos.

«En total 300 personas con personas mayores de 70 años, mujeres embarazas o lactantes y personas con problemas de salud», explicó Rodríguez, quien precisó que las excarcelaciones se darán «más allá de la Ley de Amnistía».

De acuerdo a la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, todavía hay 654 presos políticos en Venezuela.

Más de la mitad son integrantes de la sociedad civil, pero hay más de 200 funcionarios de seguridad del Estado.