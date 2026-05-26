Venezuela

Foro Penal confirmó las excarcelaciones de 39 presos políticos en el país

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
Foro Penal confirmó la excarcelación de al menos ocho presos políticos militares
Foto: Wincarlys Ramos

El director del Foro Penal, Alfredo Romero, informó que 39 presos políticos han sido excarcelados en las últimas horas en el país.

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«Hasta hoy, a esta hora, solo hemos verificado excarcelación de 39 presos políticos desde 18 de mayo, cuando se anunció la supuesta excarcelación de 300 y luego de 500 personas», señaló la mañana de este martes en sus redes.

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Además, apuntó que al menos en lo que respecta a presos por razones políticas, eso no ha ocurrido.

SE ESPERAN MÁS EXCARCELACIONES 

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, adelantó que se iban a liberar 300 presos políticos.

«En total 300 personas con personas mayores de 70 años, mujeres embarazas o lactantes y personas con problemas de salud», explicó Rodríguez, quien precisó que las excarcelaciones se darán «más allá de la Ley de Amnistía».

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De acuerdo a la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, todavía hay 654 presos políticos en Venezuela.

Más de la mitad son integrantes de la sociedad civil, pero hay más de 200 funcionarios de seguridad del Estado.

 

 

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