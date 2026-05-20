Foro Penal confirmó las excarcelaciones de 24 presos políticos en el país

El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, informó que 24 presos políticos han sido excarcelados en las últimas horas en el país.

A través de sus redes sociales destacó que desde el lunes, 18 de mayo, han salido 22 hombres y 2 mujeres.

Asimismo, apuntó que el equipo del Foro Penal se mantiene de guardia en todo el país para confirmar nuevas liberaciones.

#20May 9 a.m. Hasta esta hora del día de hoy, desde el lunes 18 de mayo, en el @ForoPenal hemos confirmado la excarcelación de 24 presos políticos. 22 hombres y 2 mujeres. Nuestro equipo en todo el país se mantiene de guardia. — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) May 20, 2026

SE ESPERAN MÁS EXCARCELACIONES DE PRESOS POLÍTICOS

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, adelantó más temprano que se iban a liberar 300 presos políticos esta semana. Mencionó específicamente el caso de los tres agentes, considerados los presos políticos más antiguos del país.

«En total 300 personas con personas mayores de 70 años, mujeres embarazas o lactantes y personas con problemas de salud», explicó Rodríguez, quien precisó que las excarcelaciones se darán «más allá de la Ley de Amnistía».

De acuerdo a la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, todavía hay 654 presos políticos en Venezuela. Más de la mitad son integrantes de la sociedad civil, pero hay más de 200 funcionarios de seguridad del Estado.