Foro Penal alerta que «no existe ninguna prueba» contra presos políticos del caso La Viñeta

Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, alertó este miércoles que «no existe ninguna prueba» en contra de los presos políticos del caso La Viñeta, entre quienes está incluido el teniente coronel Igbert Marín Chaparro.

Romero se apersonó esta mañana en el Palacio de Justicia para la audiencia de este caso. Los presos políticos implicados son José Montiel, José Moreno, José Mendoza, Audelino Bermúdez, además del teniente coronel.

El abogado denunció que la audiencia no se había celebrado y denunció el retardo procesal. Igualmente, señaló que, por primera vez, tuvo acceso al expediente del caso La Viñeta y los supuestos argumentos contra los presos políticos.

«Encuentro que en el expediente no existe ninguna prueba, no hay ningún tipo de evidencia. Incluso nos dicen que están esperando a estas horas, luego que ha comenzado el juicio, luego que llevan más de dos años privados de libertad arbitrariamente, que la Fiscalía consigne unas actas con las supuestas pruebas», acotó Moreno.

RECURSOS POR LOS PRESOS POLÍTICOS

El abogado calificó de «absolutamente absurdo» y «arbitrario» que el Tribunal Segundo de Terrorismo continúe el juicio. En tal sentido, alertó del «decaimiento» del proceso judicial, alegando que no hay evidencias contra los presos políticos.

«Vamos a interponer los recursos necesarios, pero queremos dejar claro que estamos acá, no se ha celebrado la audiencia, la Fiscalía no se hizo presente y no hay ningún tipo de prueba en el expediente para mantenerlos privados de libertad», agregó.

#16S Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal junto a familiares de los presos políticos encarcelados por el caso La Viñeta a las afueras del Palacio de Justicia.#liberenatodoslospresospolíticos pic.twitter.com/fJQTu2hqUr — Foro Penal (@ForoPenal) September 16, 2026



Las autoridades acusaron a los presos políticos de orquestar un plan para quitarle la vida a Nicolás Maduro y al entonces ministro de Defensa, Vladímir Padrino López, en la residencia oficial La Viñeta, ubicada en Fuerte Tiuna.

Uno de los afectados por este caso ha sido Igbert Chaparro, quien permanece detenido desde marzo de 2018. A pesar de tener pena cumplida desde hace un año, sigue encarcelado y su amnistía fue rechazada en el pasado abril.