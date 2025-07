Forbes tildó a María Corina Machado como «la líder del cambio» en el país

Un artículo de la revista Forbes destacó el trabajo que ha realizado María Corina Machado en Venezuela y la tildó como «la líder del cambio» en el país.

En dicho artículo, el Director General Internacional del Instituto Acton, Alejandro Antonio Chafuen, se refirió a la ardua lucha que ha desempeñado Machado por la libertad de Venezuela.

«María Corina Machado ha sido perseguida por quienes usurparon el gobierno de Venezuela, criticada por colaboracionistas por adoptar una política de tierra arrasada contra el régimen corrupto, y acusada de blanda e impostora por quienes preferirían que liderara una cruzada armada. A pesar de las críticas de todos lados, María Corina, como prefiere que la llamen, sigue adelante como una verdadera líder de quienes luchan por las libertades venezolanas», indicó.

CRÍTICOS DE MARÍA CORINA

«Permítanme comenzar dando algunas explicaciones sobre sus críticos, empezando por el propio gobierno actual. Nicolás Maduro perdió las elecciones del 28 de julio de 2024 por un margen de más de dos a uno contra el candidato del partido de Machado. Maduro y sus acólitos son usurpadores. Robaron las elecciones. Hace apenas unos días, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, comentó: ‘Maduro no es el presidente de Venezuela, ni su régimen es un gobierno legítimo'», añadió.

Asimismo, desacreditó la tesis de que el gobierno hubiese estado dispuesto a negociar en caso de que no lo hubiesen acorralado con sanciones y presiones políticas. «Yo he trabajado con venezolanos durante más de cuatro décadas y he seguido de cerca su situación. Estaba claro desde el principio que Chávez y Maduro nunca tuvieron la intención de renunciar al poder y no tolerarían ningún compromiso para mantenerlo», comentó.

«Por último, créalo o no, Machado ha sido criticada por no ser lo suficientemente dura con Chávez y Maduro. Eduardo Bittar, un activista venezolano radicado en Brasil, se considera a sí mismo como la oposición auténtica e incluye a Machado como parte de una oposición ‘ficticia’ alineada con el chavismo. Los aliados de Machado, sin embargo, le prestan poca atención a Bittar. ¿Para qué molestarse? A pesar de los claros mensajes del secretario Rubio y otros miembros de la administración de Trump en apoyo de Machado, Bittar ha logrado ganarse la confianza de importantes aliados de Trump, como la familia Bolsonaro y miembros destacados de la CPAC», indicó.

«Eduardo Bittar es particularmente crítico de María Corina Machado y muchos en la oposición dominante, a quienes etiqueta como ‘opoficción‘. Algunas de las acusaciones de Bittar, como que Machado votó en contra de la legalización de las armas en posesión de la población y que mantiene una buena relación con miembros de la Internacional Socialista, que incluye a socialdemócratas, son ciertas. La afirmación de Bittar de que Maduro no se irá mediante un proceso democrático también es creíble. Pero partir de ahí para deslegitimar a Machado contribuye a dividir el tan necesario apoyo interno y externo para una operación exitosa contra el régimen corrupto», sostuvo.

No obstante, defendió como María Corina se ha mantenido firme en su lucha. «En un video que buscaba refrescar la memoria sobre el robo electoral del 28 de julio de 2024, Machado fue muy directa. Al incluir a militares y policías, sonó como un llamado a la acción. A sus seguidores, les pidió organizarse, ejercer presión estratégica y denunciar con perseverancia, enfoque y disciplina», sostuvo.