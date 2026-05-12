Fiscalía analiza denuncias de El Aissami por el caso Pdvsa-Cripto: el juicio fue suspendido por esta razón

La Fiscalía Superior de Caracas evalúa las denuncias que hizo Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y exvicepresidente del país, en el marco de las audiencias por el juicio Pdvsa-Cripto.

El Aissami habría denunciado la semana pasada que sufrió torturas y malos tratos durante su detención. Ante este escenario, la jueza Alejandra Romero Castillo suspendió la novena sesión de juicio por presunto desfalco a la nación.

De acuerdo a Últimas Noticias, la defensa de El Aissami pidió que el fiscal 50 Nacional, Eddy Rodríguez Bencomo, se separara del caso, luego de que el exministro lo acusara de «amedrentarlo y chantajearlo, exigiéndole grabar un video en el que confesara delitos».

La abogada Estela Naveda presentó una recusación contra Rodríguez ante la Fiscalía Superior de Caracas. Ahora se espera que el Ministerio Público evalúe las acusaciones y tome una decisión.

SE ESPERA PRONUNCIAMIENTO

La jueza Romero decidió suspender la sesión hasta que el Ministerio Público se pronuncie sobre las denuncias de El Aissami. Así pues, decidirá si se declara con lugar o no la denuncia contra el fiscal Rodríguez.

El juicio comenzó el pasado 20 de abril y se lleva a cabo en el Palacio de Justicia de Caracas. Además de El Aissami, otras importantes figuras del oficialismo y empresarios son acusados por presunto desfalco a Pdvsa.

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El Aissami, que se encuentra detenido desde abril de 2024, habría dicho que no le permitieron tener una defensa privada y que estuvo varios meses pidiendo atención médica, de acuerdo al abogado y exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray.