Fiscalía acuerda establecer canales de «comunicación directa» con varias ONG en el país

(EFE).- El fiscal general de Venezuela, Larry Devoe, informó este martes que acordó el establecimiento de canales de «comunicación directa» con varias ONG dedicadas a la defensa de derechos humanos en el país.

«Hice una invitación a estas organizaciones a participar activamente en la Consulta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal», indicó Devoe en su cuenta de X.

A la reunión asistieron representantes de las organizaciones Provea, Civilis, SurGentes y Cecodap, de acuerdo al fiscal general.

Sostuvimos una productiva reunión de trabajo hoy en la sede del Ministerio Público con representantes de @_Provea, Civilis, @SurgentesDDHH y @cecodap. Acordamos establecer canales de comunicación directa para recibir y dar respuesta a sus planteamientos. Hice una invitación a… pic.twitter.com/e2HC9i7WTI — Larry Devoe M (@LarryDevoe) April 28, 2026

LO QUE DICEN LAS ONG

Por su parte, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, detalló en X que en la reunión expuso ideas para la protección de los derechos humanos en el «marco de la actual y compleja coyuntura política y la necesidad de corregir las fallas estructurales que permiten la impunidad y la denegación de justicia en Venezuela».

En este sentido, subrayó que, para la reconstrucción institucional en Venezuela, los tribunales deben garantizar la recepción de los recursos de habeas corpus. Que toda persona detenida pueda designar a su abogado de confianza y «cortar la cadena de abusos y arbitrariedades».

«Insistimos en que el único camino para el desarrollo sostenible de Venezuela requiere que se escuche a la gente. Y con el foco puesto en el respeto a la Constitución y los derechos humanos», concluyó Murillo.

En reunión con el fiscal general @LarryDevoe para abordar el estado actual del sistema de justicia, entre otros temas de interés nacional, reafirmé que el debido proceso es el medio consecuente con el más avanzado concepto de los #DDHH para asegurar la efectiva realización de… pic.twitter.com/Mxh6EKqD5i — Oscar Murillo (@oscarfmurillo) April 29, 2026

TEMAS ABORDADOS

Por su parte, el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, indicó que expuso las «detenciones irregulares, sin orden, sin información y con uso desproporcionado de la fuerza». Así como las «dilaciones procesales» y la «limitación de contacto con familia y defensa» cuando alguien es arrestado.

«Insistimos, además, en el uso inadecuado del delito de terrorismo en adolescentes y en la necesidad de aplicar un enfoque de protección. Cuando un adolescente aparece vinculado a un acto de esta naturaleza, corresponde analizar si ha sido utilizado, manipulado o engañado por adultos», señaló Trapani en X.

Desde @cecodap aceptamos y participamos en un diálogo respetuoso y directo con el Fiscal General, para insistir que el centro del debate y de la agenda del Ministerio Público sea la protección de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Agradecemos la disposición al… https://t.co/oow1l0HJNF — Carlos Trapani (@carlosmtrapani) April 29, 2026

Devoe fue designado como fiscal general el pasado 9 de abril. Y ha sido criticado por sus roles previos ante audiencias internacionales, donde se han denunciado violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Tras su nombramiento, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, acusó a Devoe de ser «cómplice por años» de «todas las atrocidades del chavismo».

El lunes, el fiscal general afirmó que construirá un plan de trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja para «reforzar» su labor. Incluyendo lo relacionado a los derechos de las personas encarceladas. Esto tras sostener un encuentro con la jefa de la delegación de esta agencia en Venezuela, Valérie Aubert.

EFE