Empresas financieras tecnológicas —Fintech internacionales— evalúan a Venezuela como un laboratorio financiero para probar sus plataformas y productos, de acuerdo con especialistas en entornos digitales, quienes analizaron las dinámicas de inversión en el sector en el marco de la nueva «apertura económica» en el país.

Según el medio Bitácora Económica, el renovado apetito por el país se explica, según especialistas en entornos digitales, por la posibilidad de evaluar plataformas en un ecosistema donde la necesidad de soluciones transnacionales convive con una apertura económica progresiva.

En los últimos meses, el sector registró señales claras: la ampliación de métodos de pago de Binance en su sistema P2P mediante la reincorporación de la banca pública, y la visita del cofundador de Coinbase, Fred Ehrsam, quien exploró el uso de blockchain y monedas estables para el sistema financiero local.

A ello se suma el acuerdo de corresponsalía entre el Banco de Venezuela y la entidad estadounidense Erebor Bank, que reconfigura la conectividad internacional.

¿POR QUÉ VENEZUELA?

Para el economista Aarón Olmos, las empresas tecnológicas ven en el país un entorno ideal para validar sus estructuras de pago.

«Ven en Venezuela una gran oportunidad, un gran laboratorio para poder probar sus productos, sus plataformas, sus rampas, sus conexiones. Es demostrar que un país que tiene una gran necesidad de conectar con el resto del mundo está utilizando canales alternativos y que son eficientes. Que son baratos y que de alguna forma solventan problemas», precisó.

La lógica es simple: un mercado con urgencia de conectarse al mundo y que, en ausencia de canales tradicionales, adopta soluciones alternativas eficientes y de bajo costo.

Esa experiencia operativa añadió, se convierte luego en un antecedente técnico valioso para proyectarse en mercados internacionales y vincularse con bancos y franquicias de tarjetas.

El interés también se alimenta del nivel de adopción de criptoactivos. El asesor en economía digital Kevin Hernández explicó que el volumen de transacciones locales atrae a operadores globales. Dijo, que evalúan integrar sus sistemas a la infraestructura financiera venezolana, especialmente ahora que disminuyen las restricciones internacionales.

«Considerando que ahorita se está flexibilizando ese tipo de opción, el mercado es en el extremo interesante porque la penetración de estos productos específicos por parte de Crixto y Kontigo es limitada», apuntó Hernández, quien añadió que firmas como Uphold reiniciaron la prestación de servicios para usuarios locales.

Señaló, que la flexibilización regulatoria permitió el retorno de servicios como Uphold. Apuntó, que la eventual salida de Venezuela de la lista gris del GAFI, reduciría la percepción de riesgo para casas de cambio digitales.

Olmos manifestó que el país cuenta con antecedentes de innovación en medios de pago surgidos entre 2015 y 2022 para resolver la falta de efectivo, como el pago móvil.

Sin embargo, advirtió que la sostenibilidad tecnológica depende de la capacidad del país para retener talento, un desafío persistente desde la ola de innovaciones surgidas entre 2015 y 2022.

«Muchos de esos desarrollos por temas legales en Venezuela, temas de elementos de supervisión y control, murieron o desaparecieron. Y quienes estaban detrás, migraron a otros países a seguir desarrollando soluciones en empresas o creando sus propios productos», argumentó.

PRINCIPAL OBSTÁCULO

El principal obstáculo, coincidieron los expertos, es el marco regulatorio. Hernández sostuvo que la legislación venezolana prioriza la fiscalización sobre la promoción de inversiones, lo que limita el crecimiento del sector.

«El primero de todos los retos y yo creo que el más grande es la claridad regulatoria. El reglamento busca regular la actividad, no incentivarla como tal», afirmó.

«Cuando llegamos al marco legal en Venezuela, nos conseguimos una pared gigantesca de piedra. Porque si bien tú puedes desarrollar, la cosa es que la legislación venezolana asuma eso como válido y como cierto. Los principales obstáculos son legales porque el regulador, quien crea la norma, debe primero educarse en temas blockchain, cripto, fintech, de tokenización», añadió Olmos.