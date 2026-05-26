UN NUEVO DESTINO: Avianca anunció vuelos entre Maracaibo y Bogotá a partir de esta fecha

La compañía aérea Avianca anunció que ya están a la venta los pasajes para su nueva ruta que cubrirá el trayecto Bogotá-Maracaibo, como parte de la reapertura aérea que está haciendo el país.

Esta nueva ruta operará con un vuelo diario a partir del 28 de agosto. La compañía señaló que ha puesto a disposición aeronaves Airbus A320 que poseen una capacidad de 180 asientos por vuelo.

Con esta nueva incorporación, llegó a 2500 la oferta de asientos semanales para viajes entre Venezuela y Colombia por parte de Avianca. Cabe recordar, que actualmente están ofreciendo también dos vuelos diarios que cubren la ruta entre Bogotá y Caracas.

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A través de sus plataformas oficiales, la compañía celebró esta nueva conexión con Maracaibo. «La apertura de este mercado busca facilitar la conectividad de los pasajeros procedentes del estado Zulia con la red de la aerolínea en Bogotá, que abarca más de 80 destinos en América y Europa».

El vuelo AV94 despegará desde el Aeropuerto El Dorado a las 03:05 de la tarde para arribar a Maracaibo a las 5:40 p.m. Mientras tanto, el vuelo AV95 partirá desde el Aeropuerto La Chinita a las 7:00, aterrizando en la capital colombiana a las 7:25, según informó la propia compañía.

Los tiquetes ya se encuentran disponibles en los canales de distribución físicos y digitales de la empresa.