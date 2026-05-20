Filtran carta que habría escrito Tareck El Aissami desde su celda en el Rodeo

El exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, habría escrito una carta con su propio puño y letra, en donde denunció que teme por su vida.

El Aissami habría denunciado las represalias que han tenido hacia los organismos de seguridad en los últimos días «luego de haber rendido declaración en el juicio oprobioso que se me sigue junto a más de 50 coacusados, en la causa denominada Pdvsa-Cripto, donde señalé gravísimas violaciones de derechos humanos, torturas, violaciones al debido proceso, así como encarcelamiento ilegítimo, la incomunicación con mi esposa, mi familia, mis hijos, mis abogados de confianza, entre otros, dejando en evidencia la atrocidad y temeridad de las infames acusaciones hechas por el Ministerio Público, específicamente en la persona del exfiscal Tarek William Saab, acompañado de los fiscales Edith Rodríguez y del exfiscal Farid Mora, hoy acusado de corrupción, quienes forman parte de una red de extorsión y mafias del entonces Ministerio Público”, denunció El Aissami en la misiva filtrada por el periodista David Placer.

LEA TAMBIÉN: EL EMOTIVO REENCUENTRO DE HÉCTOR ROVAÍN CON SU FAMILIA TRAS 23 AÑOS PRESO POR SUCESOS DE ABRIL DE 2002

«También he denunciado las torturas perpetradas por los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) durante un año y nueve meses que estuve encarcelado en la celda de castigo en los calabozos del batallón de la Policía Militar», acotó el texto.

GRAVES PATOLOGÍAS

En la carta, presuntamente escrita por El Aissami confirmó que está sufriendo de una gran número de patologías. Asimismo, señaló que no lo han trasladado a un centro de salud para atenderlo.

«Hoy recluido en la cárcel de Rodeo I donde fui hospitalizado en el servicio médico», precisó.

Además, sostuvo que lo diagnosticaron con las siguientes patologías «hernia inguinal, varicoceles, hidroceles, rotura del menisco de la rodilla izquierda, rotura del manguito rotador, entre otras».

REPRESALIAS EN SU CONTRA

De igual forma, apuntó que su condición empeoró tras denunciar las irregularidades de su caso en días recientes.

«Después de la última declaración del viernes, 15 de mayo, el director del Rodeo I me notificó que recibió la orden de que se me trasladase a una celda de castigo, donde actualmente me encuentro», agregó.

Además, aclaró que actualmente está protestando ante esta situación. «He tomado la decisión, a título de protesta, de ayuno voluntario y la suspensión de mi tratamiento médico hasta no ser reubicado en otro centro de retención que no esté bajo la dirección y custodia de la Dgcim», advirtió El Aissami.

De igual forma, hizo un llamado al gobierno de Delcy Rodríguez y a sus autoridades. «Hago un llamado al fiscal general Larry Davoe para que, a través de su despacho, me garantice la vida», concluyó el texto.

Las fuentes del juicio Pdvsa-Cripto aseguran que El Aissami ha negado cualquier posibilidad de atentar contra su propia vida.

CARGOS EN SU CONTRA

Tareck El Aissami enfrenta una larga lista de delitos, entre ellos traición a la patria y legitimación de capitales. Por esta caso también detuvieron a Simón Alejandro Zerpa y el empresario Samark José López por los delitos de «apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias y asociación.

Según señaló en su momento Tarek William Saab usaban «sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales mediante la asignación de cargas de crudo, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación de Pdvsa».

Una vez comercializado este crudo no realizaron los pagos correspondientes a PDVSA.