El emotivo reencuentro de Héctor Rovaín con su familia tras 23 años preso por sucesos de abril de 2002

El excomisario de la Policía Metropolitana, Héctor Rovaín, se reencontró con su familia tras su excarcelación la noche del 19 de mayo luego de 23 años en prisión por los sucesos de abril de 2002.

Rovaín se encontraba recluido en el Centro Penitenciario Fénix, en el estado Lara, junto a otros dos compañeros quienes también quedaron en libertad.

En videos divulgados en redes se puede ver el momento en el que sus familiares, entre llanto de emoción, lo abrazaron, uno a uno tras su regreso a casa.

#20Mayo | El excomisario de la Policía Metropolitana, Héctor Rovaín, se reencontró con su familia tras ser excarcelado la noche del 19 de mayo luego de 23 años en prisión por los sucesos de abril de 2002. Video: RRSS pic.twitter.com/oGjVSsDcJV — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 20, 2026

LO QUE DIJO SU HERMANA

Elba Rovaín, hermana de Héctor Rovaín, afirmó que su familia nunca perdió la fe y su hermano se refugió en Dios para adquirir fortaleza durante estas dos décadas en prisión.

«La emoción que yo siento ahorita es demasiado grande, de saber que ya mi hermano está libre. Mi hermano para mí es como si fuese mi hijo, tantos años en esta espera y por fin. La gloria sea para Dios que se dio la libertad de mi hermano y de sus dos compañeros», dijo en entrevista con Shirley Varnagy.

Sin embargo, señaló que sus padres fallecieron sin poder ver a su hijo en libertad.

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Tras permanecer 23 años detenidos, Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina salieron de prisión en medio de una nueva jornada de excarcelaciones anunciada por las autoridades venezolanas.

Los expolicías pertenecían a la antigua Policía Metropolitana de Caracas y sus arrestos ocurrieron en 2003 por su presunta responsabilidad en los hechos violentos ocurridos durante los sucesos de Puente Llaguno, registrados durante la crisis política venezolana de abril de 2002.