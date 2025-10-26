EN FOTOS: Fieles desbordaron las calles de Isnotú para celebrar los 161 años del natalicio de San José Gregorio Hernández

Este domingo 26 de octubre las calles de Isnotú, estado Trujillo, se desbordaron de fieles en la celebración de los 161 del natalicio de San José Gregorio Hernández, quien es originario de esta población venezolana.

En fotos difundidas en las redes sociales se ve como la feligresía venezolana tomó la pequeña población andina para llevar a cabo por primera vez la fiesta litúrgica, desde que el recordado «médico de los pobres», recibió la canonización el pasado 19 de octubre.

El obispo de la Diócesis de Trujillo, monseñor José Trinidad Fernández, se hizo presente para oficiar la misa solemne a la que habían invitado al cardenal Baltazar Porras, quie denunció que no lo dejaron llegar a Isnotú.

Vale la pena recordar que cada 26 de octubre, el pueblo de Isnotú celebra el nacimiento de San José Gregorio y, desde el año 2021, la Iglesia Católica dispuso la fecha para celebrar su fiesta litúrgica.

DENUNCIA DE BALTAZAR PORRAS

El arzobispo emérito de Caracas, monseñor Baltazar Porras, denunció este sábado que le impidieron llegar a Isnotú.

En un video subido a las redes sociales el cardenal venezolano, explicó todo lo que tuvo que atravesar este sábado, en su intento de llegar al lugar donde se realizó este acto litúrgico.

Porras indicó que la noche del viernes el viceministro de Culto le hizo una llamada para notificarle «lo inconveniente» que resultaría su presencia en la celebración religiosa.

Posteriormente, cerca de a media noche del mismo viernes, recibió un correo electrónico que le advertía de la suspensión del vuelo, de la aerolínea Conviasa, que tenía previsto para el sábado, supuestamente hasta el martes 28 de octubre. No obstante, aseguró tener conocimiento de que el vuelo salió a la hora pautada.

Por esta razón, debió alquilar un vuelo privado para intentar cumplir con la invitación, no obstante, este avión fue desviado por las autoridades a Barquisimeto, alegando fuertes vientos en el aeropuerto de Valera razón por la cual estaría cerrado por varias horas, cosa que también era falsa, según información fidedigna que recibieron los pilotos.

MILITARIZACIÓN REPENTINA

Asimismo, el religioso señaló que empezó a ver una «extraña militarización» en el aeropuerto de la capital larense, donde esperaba el visto bueno para seguir su viaje.

«Nos vimos rodeados de una gran cantidad de militares, armados hasta los dientes», relató el cardenal.

En vista de la negativa a dejarlo seguir su camino aéreo a Trujillo, él y sus acompañantes intentaron alquilar una Van para seguir por vía terrestre, pero presiones a la compañía que prestaba el servicio les imposibilitó esa opción.

Después de esta situación Porras se vio obligado a volver en la misma aeronave a Maiquetía, sin poder cumplir los compromisos que había adquirido previamente.

Por último, destacó que no sufrió ningún tipo de agresión física por parte de los uniformados, de quienes escuchó que «seguían órdenes superiores».