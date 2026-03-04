Fiebre amarilla: cuáles son los síntomas y cómo protegerse ante brote en el país

Las autoridades sanitarias alertaron sobre la presencia de la fiebre amarilla en cuatro estados del país y activaron un nuevo proceso de vacunación. Sin embargo, muchos no conocen el alcance y gravedad de este virus.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirma que es una «enfermedad viral hemorrágica aguda». Venezuela no es el único país afectado, puesto que la fiebre amarilla es endémica en áreas tropicales de África y América del Sur y Central.

«La fiebre amarilla es una enfermedad de alto impacto y alta amenaza, con riesgo de propagación internacional, representando una posible amenaza para la seguridad sanitaria global», indica la OPS.

El virus permanece en incubación durante tres a seis días y en la mayoría de los casos no presentan síntomas. Igualmente, el malestar pueden desaparecer luego de tres a cuatro días en muchas personas.

SÍNTOMAS

Entre los síntomas habituales están la fiebre, dolor muscular y de cabeza, pérdida de apetito, náuseas y vómitos. Una porción de los pacientes entran en una «segunda fase más tóxica» en donde el malestar se agrava.

«La fiebre alta regresa y varios sistemas del cuerpo se ven afectados, generalmente el hígado y los riñones», acotó el OPS. Asimismo, se desarrolla la ictericia, que se refleja con una coloración amarillenta en piel y ojos. De ahí viene el nombre «fiebre amarilla».

Los síntomas siguen empeorando con orina oscura y dolor abdominal con vómitos, llegando a darse sangrado en boca, nariz, ojos o estómago. «La mitad de los pacientes que entran en la fase tóxica mueren dentro de 7 a 10 días», acota la OPS.

TRANSMISIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

La fiebre amarilla se transmite por distintas especies de mosquitos que habitan en diferentes hábitats. Algunos viven en las inmediaciones de casas, mientras que otros se encuentran en la selva y zonas silvestres.

De acuerdo a la OPS, la fiebre amarilla es diagnosticada por pruebas de laboratorio. Se trata de una enfermedad difícil de identificar, puesto que sus síntomas se pueden confundir con la malaria, dengue, leptospirosis y el virus del Zika.

A pesar de los conocimientos sobre la fiebre amarilla, todavía no existe un medicamento antiviral específico para la enfermedad. Expertos afirman que el tratamiento temprano en centros de salud mejora las tasas de supervivencia.

«La atención específica para tratar la deshidratación, la insuficiencia hepática y renal, y la fiebre mejora los resultados. Las infecciones bacterianas asociadas pueden tratarse con antibióticos», añade la OPS.

FIEBRE AMARILLA EN EL PAÍS

El Ministerio de Salud alertó el pasado 27 de febrero sobre brotes de la fiebre amarilla. Los reportes se han dado en 22 parroquias de los estados Lara, Portuguesa, Aragua y Barinas. No hay un reporte oficial de casos o fallecidos.

«El Gobierno ha decidido intensificar la vacunación. Esto aplica para los estados Lara, Aragua, Barinas y Portuguesa; no en la totalidad de las entidades, sino en las 22 parroquias en las que se identificó la circulación del virus», indicó la ministra, Nuramy Gutiérrez.

No se trata de un programa de vacunación casa por casa, sino que la población tendrá que acudir a los puntos establecidos en cada parroquia. Gutiérrez recordó que una dosis es suficiente para toda la vida.

Igualmente, para quienes se encuentren en zonas de circulación del virus y tengan dudas sobre su historial de vacunación, es recomendable que reciban la dosis. Las parroquias son las siguientes:

Aragua: Libertador, Camatagua, San Casimiro, Valle Morín, San Sebastián y Villa de Cura.

Barinas: Alberto Arvelo Torrealba, Arismendi, Santa Lucía, Alto Barinas, Manuel Palacio Fajardo, Barinitas, Obispos, Libertad, Ciudad Bolivia y Santa Catalina.

Lara: Agua Viva, Guerrera Ana Soto y Gustavo Vega León.

Portuguesa: Guanare, Guanarito y Trinidad de la Capilla.

Mientras tanto, las autoridades activaron un protocolo especial para los viajeros que visiten zonas boscosas o partes cercanas a las zonas afectadas. Ahora tendrán que estar vacunados al menos 10 días antes del viaje, usar manga larga y repelente, mientras que los locales eliminan los criaderos de mosquitos.

La Academia Nacional de Medicina exhortó a la ciudadanía a aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla. También dijo que para el martes había dos fallecidos y, al menos, 29 casos, aunque las autoridades no han brindado un balance oficial.