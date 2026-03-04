Las recomendaciones de una infectóloga ante brote de fiebre amarilla en el país

La expresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia Valenzuela, brindó varias recomendaciones para hacer frente al brote de fiebre amarilla en el país y advirtió sobre los riesgos de la enfermedad.

Valenzuela afirmó en A Tiempo de Unión Radio que se debe revisar la tarjeta de vacunación de la ciudadanía. En caso de que no se tenga la vacuna, exhortó a los venezolanos a ir a un centro de salud a recibir la dosis.

«La vacunación contra fiebre amarilla es el pilar principal para prevención y también para controlar este brote que estamos presentando», dijo Valenzuela. Así pues, espera «evitar que lleguemos un ciclo urbano».

Por otra parte, Valenzuela recordó que se debe identificar al virus, puesto que tiene «características parecidas» al dengue, como fiebre, escalofríos y malestar general. «Hay un dolor de espalda característico en el inicio de la fase aguda de fiebre amarilla y mucha debilidad», precisó.

VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AMARILLA

Por otra parte, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Huniades Urbina, alertó este miércoles sobre el brote de fiebre amarilla en varios estados del país y pidió a la ciudadanía vacunarse contra esta enfermedad.

Urbina precisó que los principales brotes se han dado en los estados Portuguesa, Barinas, Lara y Aragua. Según datos de la Organización Panamericana de Salud (OPS), en Venezuela se han registrado, al menos, 29 casos y dos fallecidos.

El especialista sostuvo que los pobladores y visitantes de estos estados deben tener la vacuna contra la fiebre amarilla. Igualmente, exhortó a la ciudadanía general a alcanzar el 95% de la vacunación, según Unión Radio.

Los ciudadanos se deben vacunar unos 10 días antes de viajar hacia los estados mencionados, de acuerdo a Urbina. También recomiendan vacunarse si se va a viajar a alguno de los países afectados por fiebre amarilla en América Latina, especialmente en Colombia.

URBINA ALERTA DE LA COBERTURA

Aunque la recomendación internacional es una cobertura de vacunación del 95%, Urbina advirtió que en Venezuela apenas llega hasta el 50%. A esto se suma que el país es una zona endémica.

Urbina recordó que la vacuna contra la fiebre amarilla se debe aplicar una vez en la vida. A pesar de que lo recomendable es hacerlo a partir del año de edad, en caso de brotes se puede inyectar desde los nueve meses.

Los principales síntomas de la fiebre amarilla son ictericia, cuadro de malestar general, dolor en los ojos, dolor lumbar y fiebre. El 15% de los casos pueden presentar hemorragia e insuficiencia hepática, lo que podría causar la muerte.

El Ministerio de Salud giró instrucciones de vacunación a 22 parroquias en las que se ha presentado el virus. Asimismo, se activó un protocolo especial que tendrán que cumplir los viajeros que visiten zonas bajo vigilancia por el brote.