Venezuela

Ferrocarril de los Valles del Tuy «se encuentra operativo» tras descarrilamiento del tren en La Rinconada

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
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El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) informó que el servicio comercial desde la Estación Cúa «General Ezequiel Zamora» hasta la Estación Terminal Caracas «Libertador Simón Bolívar», se encuentra operativo.

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Este anuncio ocurre luego que la tarde de este domingo un tren de los Valles del Tuy se descarriló y terminó chocando cuando llegaba a la estación La Rinconada, donde se hace la conexión con el Metro de Caracas.

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Vale mencionar que el hecho dejó ocho personas heridas. incluso, funcionarios de los Bomberos de Caracas, PC, PNB y GNB activaron el operativo tras el descarrilamiento, donde lograron rescatar al conductor del tren, que quedó atrapado tras el incidente.

EL FERROCARRIL OPERA CON NORMALIDAD

Asimismo, el sistema Ferroviario Ezequiel Zamora estará operando en sus horarios habituales.

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«Hacemos un llamado a todos los usuarios, estar atentos a las indicaciones por parte del personal operativo de estaciones. El IFE reafirma el compromiso y la vocación de servicio con el pueblo usuario y garantiza la movilidad de los habitantes de los Valles del Tuy», comentó el instituto.

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