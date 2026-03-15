Sucesos

VIDEOS: Activan operativo tras descarrilamiento del tren de los Valles del Tuy en La Rinconada, hubo ocho heridos

Valentín Romero
Por Valentín Romero
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VIDEOS: Activan operativo tras descarrilamiento del tren de Valles del Tuy en La Rinconada, hay varios heridos
Foto: Captura de video y Bomberos de Caracas

La tarde de este domingo un tren de los Valles del Tuy se descarriló y terminó chocando cuando llegaba a la estación La Rinconada, donde se hace la conexión con el Metro de Caracas, dejando un saldo de ocho personas heridas.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 1:30 de la tarde y requirió la presencia de las autoridades para desalojar el lugar y atender a varias personas que resultaron heridas durante el siniestro.

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Funcionarios de los Bomberos de Caracas, PC, PNB y GNB activaron el operativo tras el descarrilamiento, donde lograron rescatar al conductor del tren, que quedó atrapado tras el incidente y acordonar la estación para controlar la emergencia.

El servicio habría quedado suspendido indefinidamente y se anunció la activación de rutas de transporte superficial para Los Valles del Tuy.

Hasta el momento se desconoce cuando reactivarán nuevamente la importante ruta férrea que conecta diariamente a miles de personas de los valles mirandinos con la capital del país.

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