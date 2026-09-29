Fedecámaras advirtió que más de la mitad de la actividad comercial en La Guaira está «paralizada»

La Guaira fue la entidad más afectada por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio. A tres meses de la tragedia natural, la economía del litoral resultó sumamente perjudicada y los comerciantes solicitan «recursos».

El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) La Guaira, Eduardo Quintana, aseguró a Unión Radio que más del 50% de la actividad comercial en la entidad está paralizada.

Según el gremialista, «se necesita economía» en La Guaira. «Hace falta recursos para reactivar la economía del estado, para que esa economía empleadora pueda adquirir nueva mano de obra», acotó.

Uno de los sectores más afectados fue el ferretero, el cual es crucial para avanzar y desarrollar de forma sostenida las reconstrucciones y obras. «Necesita recursos, activarse y hechos», apuntó.

TURISMO Y DESEMPLEO

El turismo es uno de los sectores más importantes de la economía de La Guaira y, de igual forma, uno de los más golpeados por el doble terremoto. «Lo tenemos prácticamente paralizado por orden gubernamental regional», expuso Quintana.

Desde Fedecámaras esperan una pronta reactivación del turismo en La Guaira. Más allá del beneficio económico que da a todos los integrantes del sector, Quintero destacó que se necesita distracción para quienes visitan la entidad.

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La situación en La Guaira «es anómala», puesto que muchas personas perdieron sus negocios o empleos. «La cantidad de desempleados que tenemos no es fácil ubicarla actualmente», lamentó.

Hasta el 24 de agosto, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 6.500 fallecidos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se sumaron cientos de edificios afectados y miles de damnificados.