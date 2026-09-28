«1.500 personas trabajan 24 horas»: Anuncian construcción de más de 800 viviendas en Ciudad Caribia

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció este lunes la construcción de más de 800 viviendas para los damnificados que dejó el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

Rodríguez informó de las obras en su cuenta de Telegram. Precisó que las viviendas fueron construidas en Ciudad Caribia, un urbanismo localizado en la frontera entre el Distrito Capital y el estado La Guaira.

«1.500 personas trabajan las 24 horas del día en Ciudad Caribia, donde construimos aceleradamente más de 800 viviendas unifamiliares para entregarlas en los próximos días», apuntó Rodríguez.

El parlamentario precisó que las construcciones serán entregadas a «personas afectadas por los sismos». «La meta es llegar a 3.000 viviendas en esta zona. No pararemos hasta atenderlos a todos», acotó.

VIVIENDAS EN CIUDAD CARIBIA

Tras el doble terremoto, el gobierno nacional anunció la construcción de viviendas en Ciudad Caribia. En plan estaba enfocado en 2.100 campamentos unifamiliares transitorios para las familias damnificadas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, visitó el lugar a mediados de agosto y encabezó la inspección técnica. Según informó, las autoridades estaban acondicionando ocho terrazas para instalar las viviendas.

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Cada uno de estos campamentos contaría con unidades independientes para cada familia. Además, Jorge Rodríguez adelantó en ese momento que las viviendas tendrían dos habitaciones, sala, baño, cocina y servicios sanitarios.

Hasta el 24 de agosto, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 6.500 fallecidos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se sumaron cientos de edificios afectados y miles de damnificados.